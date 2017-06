DELFI FOTOD | Woolflased pärjasid täna loomaaias aasta ema tiitliga 15 tublit naist

Täna kella kolme ajal said loomaaias tänukirjad ja -auhinnad internetikogukonna "Wirginia Woolf sind ei karda!" aasta emad, Mailis Reps ja Liisa Pakosta nende seas.

Tänukirjad andis üle riigikogu esimees Eiki Nestor. "Andsin täna üle tänukirjad tublidele emadele, kellest igaüks väärib aasta ema tiitlit. Nii nagu toimuvad muutused looduses, toimuvad ka ühiskonnas ja see on loomulik asi. Enne mind kõneles Turovski, kes ütles paikapanevalt - tähtis on, et lapsel on ema, kes teda armastab ja hoiab. Tänan ürituse korraldajat ja algatuse eestvedajat Kadi Kriiti ning kogukonda "Virginia Woolf sind ei karda!"" teatas Nestor pärast sündmust sotsiaalmeedias.

Algatuse ema Kadi Kriit tänas samuti kõiki asjaosalisi ja eriti lahkeid auhindu annetanud inimesi ja ettevõtteid. "Soovime tänada Aleksei Turovskit ja Eiki Nestorit nendepoolse toetuse ja tarkuse eest, samuti Ugala teatrit (piletid Liis Aedmaa etendusele "Emadepäev"), restorani GÖÖK Tartus , Särgimeistreid , ja kunstnik Piret Räni, kelle Ugrilase Värviraamatu näituse homme loomaaia keskkonnahariduskeskuses üles paneme. Tallinna Loomaaiale samuti suured tänud."

Kõgi woolflaste aasta emadega saab tutuvuda siin.