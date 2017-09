DELFI FOTOD | Viru tänava lilleturul haigutab tänasest aasta lõpuni tühjus

Rekonstrueerimistööde tõttu peab sel aastal lilled ostma kuskilt mujalt kui Viru tänava lilleturult. Pole ka kindel, kas senised lillemüüjad oma varasemate müügikohtade juurde naasevad.

Lilleturul remonditakse fassaadid, sissepääsud ja katused, kioskite katusele tuleb aga suvekohvikute istumisala. "Lisatakse ka valgustust ning uuendatakse kioskite mööblit," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk väljaandele Pealinn. Lilleturg on suletud 22. detsembrini.

Mugavamaks muutub Tallina linnavalitsuse väitel ka lillemüüjate elu. Seni imbus Musumäelt müügipaviljonidesse vihmavesi, mis tegi müüjate jalgealuse märjaks. Remondi käigus võetakse bokside tagasein lahti ning ehitatakse sinna drenaaž ja äravool.

Tulevikumugavustest ei saa aga ilmselt osa lillemüüjad, kes seni Viru tänava bokse rentinud on, kuna enampakkumise teel leitakse poodidele uued rentnikud.

Eesti Päevaleht kirjutas, et algul lubas Tallinna turgude direktor Kersti Otteson senistele müüjatele, et just nemad saavad pärast rekonstrueerimistöid ka lillekauplemisega jätkata, kuid hiljem selgus, et siiski mitte. „Pärast lilleturu rekonstrueerimist ei kaubelda seal enam müügipileti alusel, vaid kuulutatakse välja avalik enampakkumine müügikioskite kasutusse andmiseks. Üürilepingud sõlmitakse kolmeks aastaks,” seisis Tallinna Turugude saadetud kirjas.

Kauplejate hinnangul annab kioskite müümine enampakkumisel eelise suurettevõtetele, kellega nemad rahaliselt võistelda ei jaksaks. „Me oleme ka tööandjad müüjatele ja lillekasvatajatele. Nii kaotab majandusliku sissetuleku enam kui 60 ja rohkem inimest, kui arvestada ka pereliikmeid, siis 150 ja rohkem. Samas on kaotaja ka riik maksude saamata jäämisega,” märkisid lillemüüjad.

Abilinnapea Eha Võrk sõnas, et Tallinna Turgude poole on pöördunud nii füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka erafirmad, kes soovivad samuti saada õigust kaubelda lilleturul. „Avalik enampakkumine on hea ja loogiline lahendus olukorras, kus soovijaid on rohkem kui müügikohti. Ühtlasi selgub lillepaviljonide enampakkumise kaudu müügikohtade tegelik turuväärtus,” sõnas Võrk.

„Praeguse tava jätkumisel – müügipiletid müüakse igal kuul ühtedele ja samadele lillemüüjatele – tähendaks see vaikimisi nõustumist, et müügiõigus on neile antud igaveseks ajaks. Vihjatud on ka sellele, et mitmete lillemüügiettevõtete puhul võivad lõplikuks kasusaajaks olla ühed ja samad isikud,” lisas ta.

Avaliku enampakkumise võitnud kioskiomanikuga soovib linn sõlmida kolmeaastase üürilepingu, mis Võrgu sõnul annab lillemüüjale praegusega võrreldes oluliselt kindlama aluse pikemajaliste äriplaanide koostamiseks.