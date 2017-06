DELFI FOTOD | Viljandis toimunud laulu- ja tantsupidu rääkis loo nutiseadmega üles kasvanud lapsest

Eile õhtul toimus Viljandimaa laulu- ja tantsupidu „Vaade koduaknast”, mis algas rongkäiguga Viljandi Kesklinna koolist, kust suunduti politsei eskordil Viljandi laululavale tantsima ja laulma.

Laulupeo pealkiri oli „Vaade koduaknast”, mis jutustas loo ühest tänapäeva lapsest, kes on kasvanud koos nutiseadmetega. Tänu perele, sõpradele ja iseenda avastusretkedele saab ta teada, kui eriline ja põnev on päris maailm. Kõik, mida vanaema, vanaisa, ema ja isa on rääkinud, ongi päriselt olemas.

Publikut oli vaatama ja kaasa elama tulnud väga palju. Suurt rolli mängis seejuures päikesepaisteline ilm.