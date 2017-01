DELFI FOTOD, VIDEOD JA BLOGI: Balti peaministrid allkirjastasid Rail Balticu kokkuleppe

Täna hommikul kohtusid Tallinnas Kultuurikatlas Balti Ministrite Nõukogu raames Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis. Kohtumise fookuses on piirkondlik julgeolek ning energia- ja transpordiühendused.

Sama sündmuse raames toimus valitsusjuhtide lõunasöök koos kohtumise aukülalise, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga.

Rail Balticu raudteeühenduse kokkulepe, mille peaminister Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis täna kell 11.50 Kultuurikatlas allkirjastasid, paneb paika selle arendamise põhimõtted – marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandiküsimused. Kokkuleppe ratifitseerimine kolme riigi parlamendis kindlustab pika arendus- ja kasutusperioodiga projekti jätkusuutlikkuse ning annab arendajatele ja sellega seotud partneritele ja investoritele õigusliku ja majandusliku kindluse.

Vaata ajaloolist hetke Rail Balticu kokkuleppe allkirjastamisest!

Kell 14.10 algas Kultuurikatlas kolme Balti peaministri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ühine pressikonverents.

Mida ütlesid Balti peaministrid ja ülemkogu eesistuja pressikonverentsil, saab järelvaadata pressikonverentsi videost ja lugeda blogist!

Kolme Balti peaministri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ühine pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud!

Donald Tusk: Komisjon kontrollib alati, et kas projekt on korrektselt ellu viidud ja vastab keskkonnanõuetele, aga see pole midagi uut. Poolakana saan ma aru, kui oluline on see projekt mitte ainult Balti riikidele, vaid kogu Euroopale ja seetõttu saate loota minule.

Leedu peaminister: See projekt tõestab, et me oleme võimelised selliseid projekte ellu viima ja see on oluline kogu Euroopa jaoks.

Läti peaminister: RB lepe on sümboolne lepe. Selle projekti osas ei ole tagasiteed. Saime kohtumisel Donald Tuskiga kinnitust, et tegemist on Euroopa projektiga. Me oleme jõudnud punkti, kust ei saa enam tagasi liikuda. Sellised projekte on Euroopas vähe ja me kaitseme enda oma.

Küsimustevoor: Mis juhtub, kui RB ei rahastata Euroopa fondidest sellises mahus, nagu praegu planeeritud. Jüri Ratas: Siis peavad Balti riigid laua taha istuma ja arutama, kuidas seda olukorda lahendada. Praegu ei näe ma põhjust rahastamisskeemi muutumiseks. Kõik saavad aru, et RB projekt pole oluline ainult Baltiriikidele, vaid oluline kogu Euroopa ühendamiseks

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk: Transatlantiline koostöö on oluline.

Leedu peaminister: Me peame idapartnerluse võtmes ühtseks jääma.

Leedu peaminister: Rail Baltic on meie prioriteet. Jaanuari alguses kinnitas Leedu valitsus RB projekti. Täna sõlmitud valitsustevaheline kokkuleppe annab projekti arengule uue tõuke.

Leedu peaminister: Balti riikide lähedased suhted on olulised eriti energiajulgeoleku võtmes.

Leedu peaminister: Esiteks, tahaksin tänada Eesti peaministrit ja Balti ministrid ja Euroopa Ülemkogu eesistujat Donald Tuski.

Läti peaminister: Peame edasi liikuma energiajulgeoleku teemal, nt Baltic Connectoriga. Meile on oluline edasi arendada rahvuslikku ja piirkondlikku energia- ja gaasiturgu. NATO on endiselt meie julgeoleku nurgakivi. Me peame jätkama oma kaitsevõime tugevadamist. Venemaa käitumine paneb meid pingutama ja see on meile suur väljakutse.

Läti peaminister: Allkirjastame lõpuks Läti, Leedu ja Eesti vahelise kokkuleppe. See projekt on sümboolne. Me oleme väga rõõmsad, et Euroopa Ülemkogu president on meiega siin Tallinnas. Sooviksin meenutada, et 1930. ühendas Põhja Ekspress Riiat Pariisiga. Praegune projekt toob ajaloo tagasi. Minu hiljutine visiit Poolasse kinnitas, et Poola täidab samuti oma kohustused.

Ratas: Ma arvan, et RB on oluline projekt, et arendada meie majandusi. See saadab tugevad signaali, et Balti riigid teevad koostööd suurte infrastruktuuriprojektide ellu viimiseks. Loodame Euroopa Liidu fondide toetusele.

Ratas: Arutasime Läti ja Leedu vahelisi suhteid ja piirkonna turvalisust. Leedu on suurim Eesti investeeringute paik. Meie eilne kohtumine keskendus peamiselt energiajulgeoleku Rail Balticu projekt on ajalooline. Ma soovin tänada oma partnereid selle võimalikuks tegemiseks.

Ratas: Mul on au tervitada Läti ja Leedu peaministrit ning Euroopa Ülemkogu eesistujat.

Pressikonverents algas.

Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis, Leedu peaminister Saulius Skvernelis ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk alustavad pressikonverentsiga kell 14.10.

