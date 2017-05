DELFI FOTOD, VIDEO JA BLOGI: Mihhail Korb astus ametist tagasi

Keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb ütles Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, vahendas Lääne Elu.

Sõnavõtt on tekitanud ohtralt reaktsioone, nii valitsuskoalitsiooni kui ka opositsiooni kuuluvad poliitikud leiavad, et Mihhail Korb peaks ametist tagasi astuma. Korb on ajakirjanikele öelnud, et on valmis vastutust kandma.

MIHHAIL KORB ASTUB TAGASI?

Korb: mina üritan kõigile selgeks teha, et see (tagasiastumine) oli minu ainuõige otsus. Ma ei usu, et selle pärast hakkab erakond killustuma. Keskerakonna suurim eesmärk on liita kahte kogukonda. Korb: loomulikult mina ütlesin seda esimesena (et tagasi astuda), kaalusime eri poolt- ja vastuargumente. Mina tundsin, et selle otsusega toetan meeskonda.

Korb: mulle meeldib, et Eestil on oma tugev sõjavägi. Raha, mis sõjaväele eraldatakse, peab jääma.

Korb: ma ei tahtnud rääkida midagi, mis riivaks Eesti inimeste kõrva või mõjuks halvustavalt. Paraku tuleb aru saada, et Eestis elab kaks kogukonda, nad räägivad eri keelt. Ma tegin selle otsuse lähtuvalt sellest, et Jüri Ratase valitsus saaks edasi toimetada.

Korb: Keskerakonna poliitika on üks ja sama.

"Aktuaalse kaamera" otsestuudios olev Mihhail Korb: "Ikka sellel, kes teeb, asjad juhtuvad. Lause eesmärk oli teistsugune, üritasin meie kaitseväge hoopis kiita."

Korbi tagasiastumine on pannud sotsiaalmeedia kihama! Muide, Mihhail Korb pidi täna osalema ka haldusreformiteemalises otsesaates "Suud puhtaks". Mis temast saab?

Korb kinnitas, et osaleb homsel valitsuse istungil. Seejärel istus ta autosse ning sõitis otse "Aktuaalse kaamera" stuudiosse.

Ratas: me oleme viimased 2-3 tundi nõu pidanud. Ma austan ministri otsust. Uus minister tuleb Keskerakonnast.

Korb: ma saan aru, et minu väljaütlemine tekitab segadust ka koalitsioonis. Ma tahan, et koalitsioon jätkaks. Arvan, et tänane koalitsioon on Eesti hea tuleviku garantii ja mina ei taha selle koalitsiooni tööle takistusi tekitada. On päris palju asju tehtud, suuremad asjad on veel ees. Mina tegin otsuse eesmärgiga hoida koalitsiooni koos hoida.

Ratas: Mihhail Korb on teinud oma põhitööd väga hästi, ta peab õigeks, et Eesti kuulub NATOsse.

Ratas: kõik, kes on valitsuses, peavad mõistma, et nende sõnadel on väga suur kaal.

Mihhail Korb: mina arvan, et need valikud, mis on kunagi tehtud, on ainuõiged. Eesti. Ma väga vabandan kogu ühiskonna eest. Ma mõistan selle vea raskust, Eesti minister ei tohi sellist viga teha. Ma astun tagasi.

"Eesti on ja jääb tugevaks liikmeks NATO-s, Euroopa Liidus ja siin me mingeid otsuseid ei kaalu ümber muuta," kinnitas Ratas.

Jüri Ratas tunnustab Mihhail Korbi tööd viimase viie poole, kuue kuu jooksul. "Need on olnud väga põhimõttelised, rasked konsultatsioonid," lisas Ratas.

Stenbocki maja juurde on kogunenud hulk ajakirjanikke, kes ootavad loodetavasti peatselt peaministri juurest saabuvat Mihhail Korbi.

Täna õhtul kohtub Jüri Ratas Mihhail Korbiga.

