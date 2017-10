DELFI FOTOD | Värskelt renoveeritud Tartu kaarsild saab veel viimast lihvi ja ootab homset avamist

Homme kell 11 avatakse Tartus uuendatud kaarsild, mis oli viimased pool aastat remondis. Pea 800 000 euroga ehitati sild laiemaks ja liiklejatele mugavamaks. Täna antakse sillale veel viimset lihvi.

Tartu linnapea Urmas Klaas tänas tartlasi mõistva suhtumise eest silla remondiga kaasnenud ebamugavustega liikluses leppimisek eest. "Rõõmustame koos tartlasega, et kesklinna saab taas otse ja kiiresti tulla ning et meie linna üheks sümboliks kujunenud Kaarsild on saanud kauni ja kaasaegse väljanägemise," lisas ta.

50ndate lõpul ehitatud jalakäijate sillal remonditi kõik põhikonstruktsioonid ja silda laiendati silda mõlemalt poolt meetri võrra. Sillale ehitati kõigile liiklejaile mugavad peale- ja mahatulekud ning kesklinna-poolses osas on nüüdsest ka kaldapromenaade ühendav sillaalune kergliiklustee. Kaarsillale on paigaldatud ka uued valgustus-, heli- ja elektrisüsteemid.

Kaarsilla rekonstrueerimisprojekti tegi OÜ Tinter-Projekt., silla rekonstrueeris AS TREV-2 Grupp ja omanikujärelevalvet tegi AS Taalri Varahaldus.