DELFI FOTOD: Vakra koristustalgud Astangul ei kanna vilja, metsa alla on tekkinud uued prügihunnikud

Veebruaris ja märtsis Astangul koristustalguid eest vedanud sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapeakandidaadi Rainer Vakra tegevus näib justkui hüdraga võitlusena: üks prügihunnik koristatakse ära, kaks tuleb juurde. Vähemalt selline seis on Tallinnas Astangul.

"Tänaseks on paljud sildid kadunud, suletud metsateed lahti tehtud ja uus sodi kohal," kirjeldas kohapeal viibiv Delfi fotograaf. Ta lisas, et metsa all on näha mitmeid värskeid autojälgi. Seda kõike hoolimata suure avalikkuse tähelepanu all korda saadetud koristustalgutest.

Rainer Vakra lubas aga Astangu heakorra pärast jätkuvalt võidelda. "Me alla ei anna. Heakorra kuu raames koristame vajadusel uuesti," lubas Vakra. Ta lisas, et Astangule tuleb esimesel võimalusel paigaladada teekõkendid, mida huligaanid liigutada ei saa ja kaamerad, ent seda peaks tegema linnaosavalitsus. "On kahetsusväärne, et linnaosa ei ole suutnud või tahtnud seda teha," nentis Vakra.