DELFI FOTOD | Vähihaiged lapsed said füsioteraapiavõimalustega mängutoa

Täna avati Tartu ülikooli kliinikumi onkoloogiaosakonnas vähihaigetele lastele mõeldud füsioteraapiavõimalustega mängutuba, mis valmis tänu Kalevi kommivabriku ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) läbiviidud heategevuskampaaniale “Ole kah käpp!”.

Mesikäpa heategevuskampaania käigus koguti heade inimeste abil vähihaigete laste toetuseks 25 511 eurot ning seda otsustas EVLVL kasutada lastele mängu- ja füsioteraapiatoa rajamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla onko-hematoloogiaosakonda.

Tänaseks on valmis saanud Tartu ülikooli kliinikumis asuv mängutuba, mille avamisel olid kohal Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindajad eesotsas Märt Avandiga, Tartu Ülikooli Kliinikumi onko- ja hematoloogid ning loomulikult pisikesed patsiendid ise. Lapsi rõõmustas mängutoa avamisel Mesikäpp, kes viis koos kohalviibijatega läbi mõned vahvad mängud ning kellega koos said kõik huvilised pilti teha.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige Märt Avandi rääkis toa avamisel toimunud heategevuskampaaniast ning ideest rajada ravivajavate laste jaoks haiglasse füsioteraapiavõimalustega mänguruum.

“Mesikäpa heategevuskampaaniaga soovisime, et lapsed saaksid end haiglas ravil olles veidi rõõmsamalt tunda. Kuna oma mängutuba on lastele sama oluline ja tähtis osa ravist, kui ravimid ise ning mäng on väikese inimese töö, tundus ainuõige otsus rajada meie haiglatesse mänguruumid, millest lapsed seni puudust tundsid,” rääkis Avandi.

Tartu ülikooli kliinikumi esindaja, hematoloog Ain Kaare tutvustas vähihaigete laste hetkeolukorda Eestis ning rääkis nende ravist.

“Kui varasemalt pidid meil ravil viibivad lapsed leppima külaliste vastuvõturuumis asuva kitsa mängunurgaga, siis nüüdsest saavad väikesed patsiendid aega veeta spetsiaalses toas, mis on senisest mängunurgast mitmeid kordi suurem. Tuba pakub erinevaid mängu- ja füsioteraapiavõimalusi ning tekitab lastes kindlasti positiivseid emotsioone - see kõik on vähihaigete laste ravi juures ülimalt oluline,“ lausus Kaare.

Mesikäpa mängutuba valmis heategevuskampaania “Ole kah käpp” raames, mille käigus annetas kommivabrik Kalev 2015. aasta sügisel igalt ostetud Mesikäpa kaubamärki kandvalt tootelt 2 senti Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule. Mängutoa sisekujunduse tegid heategevuslikus korras agentuur Kontuur Leo Burnett ja sisearhitekt Tarmo Piirmets (Pink OÜ).

Mesikäpp on Kalevi üks tuntumaid tootesarju, millesse kuulub kokku 18 toodet: šokolaadid, kompvekid, küpsised, vahvlid, jäätised ja vahvlikook.

MTÜ Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (EVLVL) on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.

AS Kalev on Eesti suurim ja vanim kondiitritööstusettevõte, mis annab tööd enam kui 400 inimesele.