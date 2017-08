DELFI FOTOD | Vabariigi President ja Põhja prefekt tervitasid uusi Eesti kodanikke

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja Põhja prefekt Kristian Jaani andsid täna pidulikul tseremoonial Tallinna Lillepaviljonis üle kodakondsustunnistused Eesti Vabariigi uutele kodanikele.

„Olles teinud valiku Eesti kodakondsuse kasuks, peate te oluliseks neid väärtusi, millel põhineb meie riik. Te hindate vabadust ja demokraatiat, solidaarsust ja üksikisiku õigusi, sõna- ja usuvabadust. Te hindate siinset komberuumi – keelt ja kultuuri, tavasid ja väärtusi. Aga loomulikult hoiate seejuures ka oma rahva tavasid ja emakeelt, sest meie põhiseadus ei nõua teilt kellekski teiseks hakkamist. Eesti on vaba maa ja teie peate seda maad oma koduks,“ sõnas oma tervituskõnes Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et rõõm on tervitada uusi kodanikke tähendusrikkal ajal, kuna tähistasime alles eile Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. „Eesti kodakondsus annab võimalusi ja avab uusi uksi nii reisimise kui ka töötamise mõttes. Nüüd on teil oma kindel seljatagune, oma riik – Eestimaa. Hoidke seda,“ ütles Kristian Jaani.

Tänasest tseremooniast võttis osa üle 60 uue Eesti kodaniku Tallinnast ja Harjumaalt koos oma lähedastega.

Tänavu sai augusti keskpaiga seisuga Eesti Vabariigi kodakondsuse 573 inimest, nende seas on 109 last. Kõige eakam Eesti kodakondsuse saanud oli üle 80-aastane. Kõigi nende inimeste seas on kõige enam neid, kel polnud varem kindla riigi kodakondsust, selliseid uusi kodanikke oli tänavu 393. 137 inimest on endised Venemaa kodanikud. Teiste uute Eesti kodanike seas on ka endised Ukraina, Valgevene, Armeenia ja muude riikide kodanikud.

2016. aastal sai Eesti kodakondsuse kokku 1765 inimest, nende seas 963 last.