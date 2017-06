DELFI FOTOD | Uued ministrid andsid riigikogu ees ametivande ja astusid ametisse

Peaminister Jüri Ratas esitas täna president Kersti Kaljulaiule ettepaneku nimetada rahandusministriks Toomas Tõniste, kaitseministriks Jüri Luik ja keskkonnaministriks Siim Kiisler. Ministrid andsid riigikogu istungil ametivande ja astusid seega ametisse. Samal istungil andis ametivande ka riigihalduse ministriks nimetatud Jaak Aab.

„Tänan südamest rahandusminister Sven Sesterit, kaitseminister Margus Tsahknat ja keskkonnaminister Marko Pomerantsi pühendumusega tehtud töö eest. Te olete tugevad meeskonnamängijad, kelle panus selle valitsuse ühiselt kokku lepitud ideede elluviimisel on olnud väga suur,“ rõhutas peaminister Ratas hommikuses teates.

„Rahandusminister Sven Sesteri pühendumus riigi eelarvestrateegia väljatöötamisel on olnud imetlusväärne. Bürokraatia nullprogramm, ettevõtluskonto mikroettevõtjatele, igal aastal jaotatava kasumi tulumaksu langetamine 14 protsendile, väiksemate ettevõtete käibemaksukohustusest vabanemine – need on vaid mõned Sven Sester saavutused rahandusministrina,“ ütles Ratas.

„Kaitseminister Margus Tsahkna üheks märgilisemaks saavutuseks on NATO liitlaste kohalolu tagamine ja nende vastuvõtmiseks valmistumine Eestis. Lisaks on tema eestvedamisel esmakordselt ajaloos loodud 60 miljoni euro suurune kaitseinvesteeringute programm. Minister Tsahkna võttis fookusesse ka Eesti kaitsetööstuse arendamise ja konkurentsivõime suurendamise,“ ütles peaminister kaitseministri tööst rääkides.

Kõneldes keskkonnaministrist ütles Ratas: „Marko Pomerantsi juhtimisel on välja töötatud nii maapõuepoliitika, aga ka kliimapoliitika põhialused aastani 2050, lisaks tunneb avalikkus ministrit ka innuka lendorava ja teiste ohustatud liikide kaitsjana.“

Isamaa ja Res Publica liit valis 13. mail toimunud suurkogul uueks esimeheks Helir-Valdor Seederi, mis käivitas läbirääkimised koalitsioonilepingu osas ning tõi kaasa IRL-i otsuse muuta erakonna valitsusdelegatsiooni.

Riigihalduse minister Mihhail Korb astus skandaali tõttu tagasi ning tema asemel astus ametisse Keskerakonna senine peasekretär Jaak Aab.