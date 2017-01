DELFI FOTOD: USA suursaadik ja kaitseminister allkirjastasid kaitsekoostöö kokkuleppe

Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville ja kaitseminister Margus Tsahkna allkirjastasid täna kaitsekoostöö kokkuleppe, mis hakkab reguleerima Eestis viibivate USA relvajõudude liikmete, nende pereliikmete ja lepinglaste õiguslikku staatust. Kokkuleppe peab ratifitseerima ka riigikogu.

„Lepe on osa tihedast koostööst, mida me Ameerika Ühendriikidega teeme, et NATO idapiir oleks hoitud ja rahu siin piirkonnas tagatud,“ ütles kaitseminister Margus Tsahkna täna kokkuleppe allkirjastamisel kaitseministeeriumis. „Kokkulepe on märgilise tähtsusega kindlustamaks Eesti ja Ameerika Ühendriikide pikaajalist kaitsealast koostööd.“

Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville ütles, et leppe sõlmimine on suur samm koostöö tugevdamise suunas. „See lepe annab kahepoolsele kaitsekoostööle õigusliku raamistiku ning loob eeldused mitmesugusteks tegevusteks, et tugevdada Ameerika Ühendriikide ja Eesti julgeolekualast koostööd,“ ütles suursaadik.

Kaitsekoostöö kokkulepe reguleerib Eestis viibivate USA relvajõudude, nende ülalpeetavate ja lepinglaste staatust, samuti lihtsustab nende tegevust siin ja suurendab kokkuleppega antavate teatud soodustuste kaudu ka heaolu.

Kaitsekoostöö kokkuleppe (Defence Cooperation Agreement, DCA) täiendab NATO liikmesriikide vahelist relvajõudude staatust käsitlevat kokkulepet NATO SOFA ning asendab 2015. aastal USAga sõlmitud Kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkuleppe.

Vajadus liitlaste kohalolu täpsemaks reguleerimiseks kerkis seoses USA relvajõudude kohalolekuga Eestis, ettepaneku sõlmida kaitsekoostöö kokkulepe tegid Ameerika Ühendriigid 2016. aasta augustis.

Valitsus kiitis kaitsekoostöö kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega heaks eilsel valitsuse istungil. Kaitsekoostöö kokkuleppe peab nüüd ratifitseerima riigikogu.

Läti ja Leedu sõlmivad Ameerika Ühendriikidega sarnase lepingu – Lätis allkirjastati leping möödunud nädalal ning Leedus allkirjastatakse täna.

Eesti on varem sõlminud kahepoolseid relvajõudude staatuse kokkulepped näiteks Kuveidi ja Saksamaaga.