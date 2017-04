DELFI FOTOD: Üleriigilisel õpilasesindajate koosolekul haigestus 40 last viirusesse, kahtlustatakse toidust tekkinud nakkust

Nädalavahetusel Pärnumaal Lihula gümnaasiumis peetud mitmepäevasel Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul haigestus vähemalt 40 last viirusesse. Sümptomid - oksendamine ja halb enesetunne - viitavad kõhuviirusele. Vähemalt neli last on viidud haiglasse.

"Lapsed oksendavad ja tunnevad end halvasti. Mürgistuse on saanud esimese korruse õpilased, kes on toimetatud haiglasse. Teisel korrusel viibivad lapsed kannavad maske, et end võimaliku haigusetekitaja eest kaitsta," kirjeldas lugeja Lihula gümnaasiumis toimunut.

Tegemist on ootamatu pöördega Eesti õpilasesinduste liidu mitmepäevasel üldkoosolekul. Nimelt kutsuti täna hommikul kooli kiirabi, kuna ligi 200st laagris olnud lapsest 40 tundis end üleöö halvasti.

"Kaks brigaadi olid majas ja toimetasid lastega. Vaatasid, kes on haige, kes terve ning mida kellelegi tarvis on," täpsustas Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber Delfile. Direktori kinnitusel on täna hommikuse seisuga viidud neli last haiglasse, viirusesse nakatunuid on vähemalt 40.

"Osad lapsed viidi haiglasse uuringutele, et välja selgitada, mis täpselt viga on. Ilmselt on tegemist kõhuviirusega, kuid mul puudub hetkel kindel info," toonitas kooli direktor.

Direktor kinnitas, et laagrile eelnenud nädalal ei olnud koolis märke kõhuviiruse levikust. Näpuga kellegi peale näidata direktor ei soovi. "Koolid on ikka asutused, kus on palju inimesi majas - need ohud on loomulikult olemas. Aga näpuga ma ei näitaks nüüd kellegi peale: kas see oli enne või see tuli nende lastega, kes tulid õpilasesinduste üldkoosolekule," sõnas ta.

Direktori sõnul teavitati juhtunust terviseametit. Terviseameti avalike suhete just Iiris Saluri lisas, et täna koolis kohapeal käinud kaks inspektorit võtsid lastelt proove ning analüüsisid olukorda. Kuigi hetkel ei ole veel täpselt teada, mis võis haiguspuhangu põhjustada, viitavad sümptomid soolenakkusele, mis omakorda võib viidata toidutekkelisele nakkusele. Seetõttu asub asja uurima ja veterinaar- ja toiduamet. "Teavitamise ka veterinaar- ja toiduametit, kes võtab proovid toidust ja tööpindadelt," lisas Saluri.

Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnast öeldi Delfile, et haiglasse on täna inimesi toodud, kuid võimalikud täpsustused koolis toimunu kohta saab homme. Õpilasesinduste liidu üldkoosoleku korraldajad ei soovinud juhtunu kohta kommentaare anda.

7.-9. aprillil toimunud Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul osales ligi 200 aktiivset noort üle Eesti ning sündmuse esimesel päeval, reedel oli Lihulasse kutsutud isegi haridus-ja teadusminister Mailis Reps.