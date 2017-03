Pirita silla juures näeb hommikuti palju kevadekuulutajatest kalamehi, kes vimmapüügil.

Paljud neist käivad seal igapäevaselt. Ka täna jäid Delfi piltniku objektiivi ette kümned kalastajad.

Pole ka ime, et vimb populaarne - see on maitsva lihaga kala, keda süüakse suitsutatult või soolatult.