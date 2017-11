DELFI FOTOD | Tõetund: kas Keskerakonna Tallinna nõukogu näitab rohelist tuld, et Mihhail Kõlvart saaks volikogu esimeheks?

Täna õhtul kogunes Keskerakonna büroos erakonna Tallinna nõukogu, arutamaks jõupositsioone uues linnavolikogus.

Jüri Ratas teeb ettepanekud nõukogule arutada ja kinnitada volikogu esimehe, aseesimehe, linnapea ning volikogu fraktsiooni esimehe kandidaadid.

Meedias on olnud juttu, et ilmselt soovib volikogu esimehe kohta Mihhail Kõlvart. Just see oli ka väidetavalt kaalukeeleks selles, et sotsid ja Keskerakond koalitsiooni ei moodustanud ja Keskerakond jätkab linna valitsemist üksi.