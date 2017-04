DELFI FOTOD: Telemaja seinale maalitakse EV100 puhul suur seinamaaling

Täna asuti Tallinnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul telemaja Gonsiori tänava poolsele seinale suurt seinamaalingut meisterdama.

Kunstnik rääkis kohapeal, et alustas halli tausta maalimisega eile õhtul ja kuna oli vihmane ilm, siis tööga lõpetas ta alles kell viis hommikul. Hiljem alustas ta uuesti, et pilti ennast maalida ning fotodel on näha, kui kaugele oli kunstnik jõudnud täna kella kahe ajal päeval.

Abstraktsel seinamaalingul saab olema televiisor, raadio, arvuti ja suitsupääsuke.