DELFI FOTOD: Tartus lennutavad noored inseneritaibuga lendurid oma lennumasinaid Emajõkke

Kevadised Tartu Tudengipäevad kulmineeruvad täna Emajõe ääres legendaarsete ja vaatemänguliste veeüritustega Karsumm ja Paadiralli.

Kella 12 ajal võis Emajõe ääres mõlemal kaldal näha kogunemas ohtralt publikut. Fotograafi hinnangul tuli Karsummi jälgima sadu inimesi. Ta lisas, et päike tuli välja ja võistlustulle valmistus astuma kaheksa paatkonda. Silma torkas, et Karsummi koostööpartner on lennufirma Nordica, kelle esindaja ka žüriis on.

Isevalmistatud lennumasinate võistlusel Karsumm kohtuvad noored inseneritaibuga lendurid. Enne lennukatsetusi oli kõikidel pealtvaatajatel võimalus võistlusel osalevate lennumasinatega lähemalt tutvuda. Karsummi mainitud koostööpartner Nordica lennutab kõige pikema lennu ja loovama lennumasinaga meeskonna reisile ühte kaunisse Euroopa linna.

Kui eelmisel jäi Paadiralli ära, siis sel aastal on see taas tudengipäevade programmis. Emajõele tuleb kell 15 praegustel andmetel kümneid paatkondi. Võistlusel osalemisel pole oluline, kas sõidetakse poest ostetud paadiga või isevalmistatud alusega, hinnatakse originaalsust, kiirust ja osalejate kostüüme. Paadirallile annab stardipaugu Tartu linnapea Urmas Klaas.

Päeva lõpetavad närvekõditav Hirmufaktor ning suur Volbri kontsert-tulesõu Emajõe kaldal, kus lavale astuvad Mick Pedaja ja I Wear* Experiment.

Tartu Tudengipäevi korraldab alates 1989. aastast vabatahtlikest tudengitest koosnev Ülikooli Kultuuriklubi üheskoos mitmekümne kaaskorraldajaga. Tudengipäevade traditsiooni juured ulatuvad 60ndatesse. Tartu Tudengipäevade suurtoetaja on Tartu linn.