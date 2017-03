DELFI FOTOD: Tartu ülikooli rektorikandidaadid pidasid avalikku väitlust

Täna kohtusid Tartu ülikooli aulas rektoriks kandideerivad professorid Volli Kalm ja Margit Sutrop, et avalikul väitluskoosolekul debateerida ja vastata küsimustele.

Tartu ülikooli rektorikandidaadid said debati käigus vastata ülikoolipere küsimustele, avada oma seisukohti ülikooli edasist arengut ning Eesti kõrgharidust ja teadust puudutavatel teemadel, enne kui valimiskogu teeb 30. märtsil oma valiku.

Väitlust juhtis valimiskomisjoni esimees professor Priit Kaasik. „Rektorikandidaatide avalikul väitluskoosolekul on ametikohale pürgijatel võimalus ja ehk ka kohustus nii ennast kui oma mõtteid ja seisukohti ülikooliperele rohkem avada, kui valimisprogrammid seda võimaldavad. Teisalt on ülikoolipere liikmetel võimalik huvipakkuvatele küsimustele vastuseid nõutada ja vajadusel tõstatada ka teemasid, mis ei ole valimisprogrammides kajastamist leidnud. Väitluskoosolek ülikooli aulas on alati olnud ja usutavasti ka jääb rektori valimisprotsessi lahutamatuks osaks,” rääkis professor Kaasik enne väitlust.

Kandidaatide valimisprogrammidega saab tutvuda TÜ rektori valimiste kodulehel.

Rektori valimiskoosolek toimub TÜ aulas 30. märtsil algusega kell 12. Rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad kõik ülikooli nõukogu ja senati liikmed, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning kõik ülikooli professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas.