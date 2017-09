DELFI FOTOD | Tartu linnapiiri lähistel hukkus raskes avariis 67-aastane rollerijuht

Täna pealelõunal juhtus Tartumaal Kõrveküla alevikus raske liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku motoroller ja sõiduauto. Kohapeal hukkus motorollerit juhtinud 67-aastane mees.

Politsei sai teate raskest liiklusõnnetusest Jõhvi-Tartu-Valga maantee 126. kilomeetril täna pealelõunal kella 15.30 ajal. Esialgsetel andmetel liikus 67-aastase mehe juhitud motoroller Jõhvi poolt Tartu suunas, kui talle sõitis kõrvalteelt otse ette 29-aastase mehe juhitud sõiduauto Volvo.

Kahe mootorsõiduki kokkupõrke tagajärjel sai motorolleri juht sedavõrd raskelt viga, et meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud.

Politsei selgitas välja, et sõiduautot juhtinud 29-aastane mees oli kaine ning omas juhtimisõigust. Tema liiklusõnnetuses viga ei saanud. Motorollerit juhtinud mehe kainus selgitatakse ekspertiisi käigus. Sõidutee avariipaigas oli asfaltkattega ning kuiv, õnnetuse ajal paistis päike. Liiklus sündmuskohal oli õnnetuse tõttu häiritud.

Lõuna prefektuuri avariipolitseinik Rando Jõemets ütles, et kuigi selle õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel, võib eeldada, et nii raskete tagajärgedega liiklusõnnetuseni võis viia tähelepanematus ja hooletus kõrvalteelt peateele sõites. „Õnnetuste vältimiseks tuleb igal juhil veenduda, kas soovitud manööver õnnestub ohutult, ennast ja kaasliiklejaid ohtu seadmata sooritada,“ ütles Jõemets ning paneb autojuhtidele südamele, et manöövrite sooritamisel tuleks varuda aega, olla kannatlik ning mitte kiirustada.

Õnnetuse üksikasjade väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust, mida juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.