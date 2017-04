DELFI FOTOD: Tartu kesklinna üks olulisemaid ühendusteid suleti pooleks aastaks

Tartus algas täna Kaarsilla ümberehitus ja sild suleti pooleks aastaks liikluseks. Linnakodanikud peavad üle jõe saamiseks kasutama Võidu silda või Vabadussilda.

Rekonstrueerimise käigus remonditakse silla põhikonstruktsioonid ja laiendatakse silda mõlemalt poolelt meetri jagu. Välja ehitatakse uued peale- ja mahatulekud ning silla kesklinnapoolses osas ka kaldapromenaade ühendav sillaalune kergliiklustee. Samuti tulevad sillale uued valgustus- ja elektrisüsteemid.

Kaarsilla remont kestab sügiseni – uuenenud sild on kavas liikluseks avada oktoobris.

Remondiperioodil on Emajõe ületuseks võimalik kasutada kaht lähedalasuvat silda, Võidu silda või Vabadussilda. Linnavalitsuse teatel muutub sild pärast ümberehitust kõigi liiklejate jaoks turvalisemaks ja mugavamaks.

Kaarsilda remondib AS TREV-2 Grupp, tööde maksumus on 779 967 eurot. Omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus ja rekonstrueerimisprojekti autor on OÜ Tinter-Projekt.