DELFI FOTOD: Tarmo Miilits saabus Afganistanist politseimissioonilt

Euroopa Liidu politseimissiooni asejuhina Afganistanis tegutsenud Tarmo Miilits jõudis täna lõunal Eestisse.

Tegemist ei ole jõulupuhkusega, vaid Miilitsa missioon Afganistanis on läbi, kinnitas PPA pressiesindaja Maria Gonjak.

Tarmo Miilits oli tööl Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL Afganistan) asejuhina Afganistanis.

Endine siseminister Hanno Pevkur iseloomustas aasta tagasi Tarmo Miilitsa valimist nii kõrgele rahvusvahelisele positsioonile kui eelkõige tunnustus tema senisele tööle. "Nii Tarmo kui teised Eesti eksperdid on juba teinud Afganistani politsei- ja päästevõimekuse ülesehitamisel väga suure töö ja mul on hea meel, et saame oma ekspertidega panustada ka tulevikus Afganistani ülesehitamisse, olles Afganistanis tsiviilmissioonil vähemalt 2016. aasta lõpuni," märkis Pevkur.

Välisministeeriumi avalike suhete meedianõunik Sten Juur lisas, et Euroopa Liit jätkab tsiviilpolitsei alast toetust Afganistanis. "Senised EL tsiviilmissiooni ülesanded antakse üle Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindajale."

Tarmo Miilits on töötanud Afganistanis ELi politseimissioonil Afganistani siseministeeriumi reformi komponendi juhina, täites samal ajal ka missiooni asejuhi kohuseid. Ta asus EUPOLi missioonile teenistusse 2013. aasta detsembris alguses väliüksuste juhina. Tänu oma heale teenistusele ja võimetele tõusis kiiresti missiooni sees politseikomponendi juhiks.

Tarmo Miilits on teeninud Eesti politseis 26 aastat, alustades selle ülesehitamisest ja jõudes asepeadirektori ametikohani.

ELi politseimissioon Afganistanis on tegutsenud alates 2007. aastast. Missiooni ülesanded on Afganistani siseministeeriumi nõustamine politseireformi küsimuses, korruptsioonivastase võitluse ning kriminaaluurimise võimekuse ja politseiluure arendamine.

Afganistan on Eesti arengukoostöö üks peamisi sihtriike. Arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Afganistaniga on haridus, turvalisus ning IT võimekuse arendamine.