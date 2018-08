DELFI FOTOD | Täna avati Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaal

Täna, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval, avati Tallinnas Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaal, mis on austusavaldus kommunismikuritegude ohvritele ning mälestuspaik nende omastele. Ootame kõiki memoriaaliga tutvuma alates kell 18.00.

„Ikka on neid, kes õigustavad totalitaarseid ideoloogiaid erinevatel ettekäänetel ja räägivad, et ideaalis on üks või teine tegelikult õilis, elluviimine on vaid seni ebaõnnestunud. Kuid iga totalitaarne ideoloogia on juba oma olemuselt vabaduse vaenlane ja selle kõrget hinda teame meie oma ajaloolisest kogemusest,“ märkis president Kersti Kaljulaid memoriaali avamisel peetud kõnes.

„Demokraatlikud riigid peavad seisma selle eest, et vihkamine enam kunagi kellegi otsuseid ei juhiks. Peame mõtlema demokraatia ja Euroopa moraalsete väärtuste – kodanike õiguste ja vabaduste – hoidmisele ning kaitsmisele igasugu populismi ja ekstremismi eest. Vaid siis saame olla kindlad oma laste ja lastelaste tulevikus,“ sõnas Vabariigi President.

„Tänasest avatud memoriaal on meie austusavaldus nendele Eesti meestele, naistele ja lastele, kes andsid oma elu Eesti eest Nõukogude kommunistliku režiimi ohvritena. Siin käies meenutagem oma lähedasi ja kõiki eelkäijaid, kes meid silmitult ajaloost vaatavad. Nüüd on mälestuspaik kõigil, kelle hauda me ei tea,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Siin käies mõelgem sellele, et meie jaoks ei ole vabadusel riigina abstraktne hind. Vabaduse kaotus maksis meile natsistliku ja kommunistliku režiimi sobingu tulemusel rohkem kui viiendiku meie inimestest.“