DELFI FOTOD: Tallinnasse saabus uus Saksa õhuväe üksus

Täna päeval saabus Tallinnasse Saksamaa õhuväe transpordilennuk, mis tõi siia uue Saksa õhuväelaste kontingendi, kes võtavad lähiajal üle Eesti õhuruumi turvamise.

Õhuväe teabeohvitseri Alar Laatsi sõnul tõi Luftwaffe transpordilennuk A-310 siia põhiliselt personali, kes vahetavad välja augusti lõpust õhuruumi valvanud teise Saksa õhuturbe üksuse.

"Tavaliselt on ühe riigi õhuvägi siin 4 kuud ja siis tuleb teine riik. Seekord tehti nii, et see Saksa üksus läheb ära, aga asemele tuleb teine Saksa üksus," selgitas Laats ja lisas, et vahetusega midagi ei muutu ja õhuväelaste funktsioonid jäävad samaks.

Lennukis oli suurem osa vahetusüksuse personalist, kellest enamik elavad Tallinnas. Õhuväelased viidi lennujaamast oma hotellidesse.

Täna saabunud õhuväelased võtavad oma valvekorra üle lähiajal.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras 2004. aasta 29. märtsist, mil Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumisel pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.