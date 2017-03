DELFI FOTOD: Tallinnas võib taas liikumas märgata kahtlaseid kerjuseid

Mustlaskerjuseid võib pealinnas rohkem näha siis, kui ilmad on soojemad. Nii saabub koos kevadega linnapilti ka rohkem kerjuseid. Politsei kinnitusel teadete arv kahtlaste kerjuste kohta kasvanud pole, kuid linnas võib neid siiski märgata.

Delfi fotograafile hakkasid kahtlased kerjused täna silma Tallinna kesklinnas Estonia rahvusooperi ja Solarise keskuse juures. "Üks neiu istus Draamateatri juures maas ja ei tahtnud väga suhelda temaga rääkida üritavate inimestega, aga kui kaamerat märkas, krapsas ruttu püsti," kirjeldas fotograaf.

Teine kahtlane tegelane oli üleni musta riietatud ja tõenäoliselt naist mängiv mees, kes kükitas tänavanurgalt Estonia teatrist üle tee. Käes oli tal samasugune topsik nagu mainitud neiulgi. Ühtlasi hakkas silma kepiga mees, kes krapsakalt jalutas, peatus korra musta riietunud kerjuse juures, vahetas temaga paar sõna ja liikus mujale.

Põhja prefektuuri pressiesindaja kommenteeris, et selliseid inimesi liigub ringi pidevalt ja seda erinevates Tallinna piirkondades. On perioode, mil neid on näha rohkem, siis jälle vähem, ent nende eesmärk on ikka sama – petta inimestel raha välja.

Selleks kasutatakse ka erinevaid skeeme - osa püüab müüa potte, panne, köögitehnikat või kuldehteid. Teised tegutsevad teeääres, räägivad jutte katki läinud autost ja paluvad paranduseks raha, lubades pandiks jätta näiteks oma kuldehted. Kullast need ehted sageli siiski ei ole ja ka jutud õnnetustest tõele üldjuhul ei vasta, hoiatab politsei.

Leidub ka neid, kes küsivad annetusi mõne liidu või organisatsiooni nimel, mille esindajad nad tegelikult ei ole. Selline kerjamine või rahaküsimine iseenesest keelatud ei ole ja kui heauskne inimene vabatahtlikult raha maksab, ei ole paraku hiljem suurt midagi teha.

Kui aga inimese tegevus muutub agressiivseks ja häirivaks, on võimalik kutsuda politsei, kes saab nad avaliku korra rikkumise eest vastutusele võtta. Sellisel juhul tuleb aga olla ka valmis ütlusi andma, et häiriv tegevus saaks fikseeritud ja tõendatud.

” Ise nägin laupäeva hommikul Viru tänaval ühte "kurt-tumma", kes inimestele lähenes ja paberit näitas. Tallinna munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt

Tallinna munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt lisas, et kerjamine iseenesest keelatud ei ole, kui seda just häirival moel ei tehta. "Kui inimene soovib, siis ta annetab. Oleme andnud soovituse hoolega jälgida, kellele annetada, ja kas tegemist on tegeliku abivajajaga või mitte," sõnas Hunt. "Oleme inimesi meedia kaudu pidevalt teavitanud, kui võltspuuet teesklevad kerjused taas välja ilmuvad. Meie FB-s oleme sellekohast infot üles pannud ja teinud pöördumise, et võimalikest võltskerjustest teavitataks."

Hunt sõnas, et mupo tugipunkt hoiab kerjuste teemal silma peal. Tugipunkti andmetel olid nädalavahetusel tegutsemas taas nn kurt-tummad, kes kogusid raha fiktiivse puudega inimeste keskuse loomiseks. "Ise nägin laupäeva hommikul Viru tänaval ühte "kurt-tumma", kes inimestele lähenes ja paberit näitas. Need inimesed, keda nägin, põrkasid paberit nähes kauge kaarega eemale," kiitis Hunt inimeste teadlikkust ja lisas, et paar teadet on tulnud ka Jaani kiriku juures kerjava naiskerjuse kohta.