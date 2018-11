DELFI FOTOD | Tallinnas toimub taimetoidumess, mis keskendub mere- ja mereloomade kaitsele

Messi projektijuhI Regly Johansoni kinnitusel on käesoleva aasta üritus eriline väga mitmes mõttes. “Oleme sel aastal esimest korda avatud ühe päeva asemel kaks ja hõivame kogu Kultuurikatla, lausa keldrikorruseni välja. Esimest korda oleme messile valinud ka teema, milleks seekord merekaitse,” selgitas Johanson ja lisas, et ühtlasi on korraldajad palunud eksponaatidel mitte kasutada ühekordseid plastnõusid. Taimetoidumess on selle tarbeks käed löönud loodussõbralike pakendite tootjaga Vegware.

Kahepäevasel messil osalevad ettevõted Eestist ja välismaalt, toimuvad loengud, filmiesitlus ja töötoad. Lisaks Sea Shepherdile astuvad teiste seas üles Rootsi veganfarmer Gustaf Söderfeldt, Soome farmiloomade varjupaiga asutaja Piia Anttonen ja tuntud zooloog Aleksei Turovski. Esimesel messipäeval esilinastub Eestis populaarne dokumentaalfilm “The End of Meat”, kohal on ka filmi režissöör Marc Pierschel.

“Messi eesmärk on juba päris algusest peale ehk aastast 2011 olnud eelkõige tekitada inimestes huvi taimse toidu ja vegan elustiili vastu, inspireerida katsetama ja proovima uusi maitseid. Kutsume külastajaid julgelt messile uudistama,” ütles Taimetoidumessi algataja ja kommunikatsioonijuht Annika Lepp.