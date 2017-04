DELFI FOTOD: Tallinna teletornis jooksid pöörased sportlased võidu üles 870 trepiastmest

Tallinna teletornis toimus täna kuues teletorni trepijooks, millega tähistati teletorni taasavamist viie aasta eest. Läbida tuli treppides 170 meetrit ehk 870 trepiastet.

Osalejad pääsesid rajale elavas järjekorras iga paarikümne sekundi tagant. Starti oodati kõiki piisavalt treenitud ja terveid huvilisi, kes pidid olema vähemalt 15-aastased. Kokku oodati treppidele kuni 250 võistlejat.

Eelmisel aastal oli kiireim trepijooksja meestest Rauno Tiits ajaga 04.46 ja naistest Elery Zadonski ajaga 05.56. Teletorni trepijooksu absoluutne rekord kuulus vähemalt enne tänast jooksu maailmameistrist poolakale Piotr Lobodzinskile (aeg 04.10) kes jooksis selle aja ette 2014. aastal.

Tallinna teletorni trepijooks kuulub võistlusena WFGT (World Federation of Great Towers) Towerrunning Challenge 2017 jooksude nimistusse, kus saab konkureerida ka välismaalt tulnud sportlastega. Trepijooks on ühtlasi ka Eesti-sisese SAUCONY trepijooksu karikasarja 2017 IV osavõistlus. Teletorni trepijooksu peakorraldaja on MTÜ Tallinna Tõusujooksud.

Rekonstrueeritud teletorn taasavati 4. aprillil 2012. Teletorn on Maailma Suurepäraste Tornide Föderatsiooni (The World Federation of Great Towers ehk WFTG) liige, kuhu kuuluvad maailma kõige kõrgemad ehitised. Teletorn on 314 meetrisena Eesti kõrgeim ehitis.