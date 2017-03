DELFI FOTOD: Tallinna noored korraldasid Astangul koristustalgud

Täna kell 11 kogunesid Tallinna noored Haaberstis Astangul laskemoonaladude lähedal, et sealset metsareostust koristama asuda. Metsast võis leida sadu autorehve, aknaraame ja olmeprügi.

Talgud kestavad umbes kella 14ni ja sinna on oodatud kõik loodusest ja heakorrast hoolivad inimesed, kes on valmis ka ise käe külge panema. Kohapeal pakutakse vabatahtlikele ka suppi.

Tallinna linna noortevolikogu esimees Triinu-Liis Paabo ütles koristuse eel, et Astangu piirkonnas kasvab kaks Eesti kõige rangema kaitse alla kuuluvat taime: rohe-raunjalg ja püstkivirik, mistõttu on eriti kurb, et ses kandis vedeleb suures koguses autorehve, vanu aknaraame ja olmeprügi.

Nõmme Õpilasesinduste Liidu esimees Anett Veske lisas, et on äärmiselt kahetsusväärne, et tuleb korraldada talgud, et koristada inimeste rumalust. "Me ei suuda aru saada inimestest, kes viivad jäätmeid prügikogumispunktide asemel puhtasse loodusesse ja selle külma südamega sinna jätavad. Mitte ainult ei põhjusta see haruldaste taimede väljasuremist, vaid on ka ohtlik seal elavatele lindudele ja loomadele, kes prügi toidupähe võtavad ja nii endale palju plastikut ning muid kahjulikke jäätmeid sisse söövad – ees ootab neid seetõttu vaid pikk ja piinarikas surm," sõnas Veske.

Koristustalgutel kutsus kaasa lööma ka Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua esimees Gerttu Alteberg, kes märkis, et kuigi Tallinnas õppivatest 30 000 tudengist suur osa pole pärit Tallinnast, on siiski otsustatud aktsioonil aktiivselt kaasa lüüa ja õhutati seda tegema ka kõiki tudengeid ja tudengiorganisatsioone.