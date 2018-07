DELFI FOTOD | Tallinna merepäevade raames harjutati põlevalt laevalt inimeste päästmist

Sel nädalavahetusel toimusid Tallinnas merepäevad, mille fookuseks oli tänavu mereohutus, eeskätt õnnetuste ennetamine.

Haven Kakumäe jahisadamas toimus nii laupäeval kui ka pühapäeval merepäästeõppus. Õppuse stsenaariumi järgi oli Tallinna lahel laevapõleng, kus sattusid ohtu laeval viibijad.

„Paljud õnnetused on ennetatavad. Selleks, et merel oleks turvaline olla, on vaja täita kõiki ohutusnõudeid,“ ütles Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Kull ning lisas, et merel juhtuvad õnnetused on palju keerulisemad, kuna abivajajateni jõudmine ei ole nii lihtne. „Kui merel aga siiski õnnetus juhtub, on oluline osata õigesti käituda ja abi kutsuda. Seda saabki ohutuspäevadel harjutada,“ lausus Reili Kull.

Merepäästeõppuse viis läbi Päästeamet.