DELFI FOTOD | Tallinna linnapea Taavi Aas ja praost Jaan Tammsalu süütasid Raekoja platsil esimese advendiküünla

Täna, 3. detsembril, süüdati Raekoja platsi kuusel traditsiooniline esimene advendiküünal. Küünla süütasid Tallinna linnapea Taavi Aas ja Tallinna praost Jaan Tammsalu.

Pidulikul üritusel Raekoja platsil ütles linnapea Taavi Aas: „Aasta on taas möödunud. Tempokalt ja märkamatult, nagu tavaliselt. Täna süütame koos Tallinna praosti Jaan Tammsaluga advendiküünlad siin Tallinna esinduslikumal jõulukuusel. Maailma vanima teadaoleva avaliku jõulupuu püstitasid siia, Tallinna südamesse, Mustpeade vennaskonna kaupmehed 576 aastat tagasi."

"Me astume ootuse aega," ütles Aas. "Praegu on õige hetk võtta tempo maha, mitte tormata mööda olulisest ning keskenduda oma lähedastele. Võtkem siis sel kaunil jõulueelsel ajal aega olla koos oma lähedastega. Leidkem võimalusi ja tahet aidata neid, kes meie abita hakkama ei saa."

"Märgata ja teha head oma kaasinimestele - tähendab hoolida. Me ju teame, et iga hetk täis pühendumust, iga hea sõna ja heategu on kallimad kallitest kingitustest. Mitte niivõrd asjad kui just pühendatud aeg on iga inimese jaoks hindamatu väärtus."

Aasa sõnul oskavad kõik hinnata hea sõna, inimliku soojuse ja läheduse lummavat mõju inimese hingele ja südamele. "Head tallinlased! Soovin teile ilusat advendiaega ja kauneid jõule!" sõnas ta lõpetuseks

Pidulikul üritusel esinesid Jaani koguduse kammerkoor, Kaarli koguduse kontsertkoor, Peeteli koguduse kammerkoor, Püha Vaimu koguduse kammerkoor, Tallinna Kammerkoor ja Viimsi koguduse kammerkoor koorijuhtide Veljo Reieri, Pärtel Toompere ja Imbi Laasi juhatusel.

Raekoja platsile pandi jõulupuu üles 9. novembril. Tänavune jõulukuusk toodi Vääna-Jõesuust. Puu on umbes poolsada aastat vana.