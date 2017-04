DELFI FOTOD: Tagasilöök Tsahknale! IRLi eestseisus toetas Kiisleri ettepanekut

IRLi eestseisus vaatas täna taaskord peeglisse - kas jätkata senisel Margus Tsahkna valitud kursil või tuleb teha kannapööre. Paistab, et pigem toetatakse Siim Kaasleri plaani.

Eestseisus kogunes koosolekule täna pärastlõunal. Võis selguda, kas erakond jätkab esimees Margus Tsahkna plaanide kohaselt või läheb käiku tõenäoline võimuvahetus, mida esialgu juhib Siim Kiisler.

Kiisler ütles vahetult enne koosoleku algust Delfile, et sooviks erakonnale uut esimeest, kuid pakub selleks mitte ennast vaid kedagi, keda ta esialgu ei soostu nimetama.

Koosoleku järel ütles Kiisler, et eestseisus otsustas väga suure häälteenamusega (vastu oli üks, osa ei hääletanud), et volikogu päevakorda lisatakse punkt, mille kohaselt koguneb üldkogu, et arutada uue juhtorgani valimise üle. Alles seejärel arutatakse põhikirja võimalike muudatuste üle. Tsahkna ütles, et sellist tulemust võis oodata.

Möödunud nädalal sõnas Tsahkna EPLile, et kui tema muudatusplaanid läbi ei lähe, lubab ta erakonna etteotsa enam mitte kandideerida. Küsimuse peale, kas muudatuseks juba hilja pole, kostis Tsahkna, et ettepanekud erakonna avatumaks ja nüüdisaegsemaks muutmiseks on ta arutelule pannud juba varem ja näinud selget vastuseisu.

"Aga olen esimeheks kandideerides lubanud, et muudan IRL-i avatumaks, nüüdisaegsemaks ja lõhun sisevalimiste blokkide süsteemi, mis pidurdab erakonna ajakohastamist. See on minu eesmärk."

IRLi volikogu toimub sel laupäeval.