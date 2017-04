DELFI FOTOD: Spiiker Paul Ryan: "Laulvat revolutsiooni jälgida oli niivõrd inspireeriv"

Täna viibib Eestis visiidil USA kongressi spiiker Paul Ryan, kes kohtub Stenbocki majas peaminister Jüri Ratasega.

Ratas ja Ryan andsid kell 14:45 ka ühise pressikonverentsi.

"Ameeriklased austavad väga teie kultuuri ja ajalugu," sõnas Ryan alustuseks. "Tudengina laulvat revolutsiooni jälgida oli niivõrd inspireeriv."

Ryan rõhutas, et nii demokraatide kui vabariiklaste, seejuures president Trumpi suhtmine Natosse on väga toetav. "Usume, et NATO on jätkuvalt ülioluline, võib-olla rohkem kui kunagi varem," ütles Ryan. "Tahame tänada Eestit, et te olete juhtiv riik," lisas spiiker, viidates kaitsekulutustele, mis ületavad 2% Eesti riigieelarvest.

Ryan lisas veel, et hindab Eesti valmisolekut kaitsta end küberrünnakute eest.

Pressikonverentsil viibisid ka välismaised ajakirjanikud - näiteks jõudis Reutersi ajakirjanik küsida Ryanilt USA tervishoiusüsteemi puudutavate seadusemuudatuste kohta. "Te küsite minult tervishoiust siin, Eestis?" küsis Ryan, kuid andis siiski napisõnalise vastuse.

"USA panus Euroopa julgeolekusse on märkimisväärne – Eesti inimesed hindavad seda kõrgelt," ütles Ratas ja lisas, et Eesti on usaldusväärne liitlane, kellele USA võib alati kindel olla. Peaminister Ratas rõhutas spiiker Ryani toetuse olulisust selles, et Balti regiooni julgeoleku kindlustamiseks jätkuks ja kasvaks USA Euroopa heidutusmeetmete (European Deterrence Initiative) rahastamine.

Ryaniga on kaasas veel kongresmenid Mac Thornberry, Brian Mast, Don Bacon, Martha Roby, Jeb Hensarling, Ron Kind ja Gregory Meeks, kellest viimased kaks on demokraadid ja ülejäänud vabariiklased.