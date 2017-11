DELFI FOTOD | Seitse maapealset ja kolm maa-alust korrust: uues Tallinna kohtumajas peeti sarikapidu

Täna peeti Tallinnas Lubja 4 kinnistule kerkiva uue Tallinna kohtumaja sarikapidu, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist ja tänati ehitajaid senise tubli töö eest. Rahvapärimuse kohaselt luuakse sarikaliikudega head suhted majavaimuga ning tagatakse hoonele hea õnn.

Lisaks tulevastele üürnikele, tellijale ja ehitajele, pidas üritusel kõne ka justiitsminister Urmas Reinsalu. Sarikapärja tõid katuselt alla Riigi Kinnisvara AS (RKAS) juhatuse liige Piia Kallas ning AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg nõukogu liige Raivo Rand.

Uues kohtumajas hakkavad tööle Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Hoone on kavandatud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega. Parkimiskorrused rajatakse maa alla.

Loe veel

RKAS ja konsortsium AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Astlanda Ehitus allkirjastasid möödunud aasta novembris 29,9 miljoni euro suuruse mahuga ehituslepingu, mille alusel rajatakse Tallinnas Lubja tänavale kaasaegne kohtumaja.

Energiatõhusasse hoonesse on projekteeritud LED-valgustus, mille erivõimsus on vähemalt 25% väiksem kui tüüpsetes kasutusprofiilides toodud valgustuse erivõimsus. Ventilatsioonisüsteem varustatakse heitõhu soojustagastusega, mis võimaldab täiendavat energiakulude kokkuhoidu. Passiivse meetodina on hoone jahutusvajaduse vähendamiseks hoonesse projekteeritud päikesekaitsega klaaspaketid.

Enam kui 25 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kohtumaja arhitektuurse osa autorid on Andres Siim ja Kristel Ausing arhitektuuristuudiost Siim & Kreis OÜ , sisekujunduse kavandas Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ ning projekteeris AS Novarc Groupi peaarhitekt Lauri Laisaar. Hoone peaks valmima 2018. aasta kevadel.