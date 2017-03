DELFI FOTOD: Savisaare kohtuprotsessi teine eelistung: kas kerkib ka terviseküsimus?

Täna hommikul kell 8.30 algas Harju maakohtus nii-nimetatud Savisaare protsessi teine eelistung, kus muu hulgas võib jutuks tulla ka Savisaare tervis.

Meenutuseks - riigiprokuratuur esitas 2016. aasta novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Esimene eelistung oli veebruari keskel ning toona taotles Savisaare kaitsemeeskond kaitseakti esitamiseks lisaaega. Savisaare tervislikust seisundist ei räägitud. Möödunud pühapäeval sõnas Savisaare kaitsja Oliver Nääs EPLile: "Kas eelistungil tuleb juttu ka Edgar Savisaare tervisest, saan kommenteerida alles siis, kui eelistung on läbi. Praegu saan öelda ainult seda, et esitatud on kaitseakt ja vastavalt taotlusele seda ka seal arutatakse."

Savisaart ennast võis avalikkuse ees näha päev varem, kui ta astus üles Keskpartei Tartu piirkonna koosolekul. Ta rääkis avameelselt oma terviseprobleemidest, ent samas oli näha, et ta oli heas tujus ja valmis ka poliitikaga seotud teemadel sõna sekka ütlema.

Kohtualuseid tänasel istungil pole, nende eest võtavad sõna nende kaitsjad. Oliver Nääs on kinnitanud, et Savisaar kokkuleppemenetlusega ei nõustu. Näiteks Keskerakonna poolt on kinnitatud, et oma süüdistuses võivad nad sellist lahendust kaaluda. Peasekretär Jaak Aab sõnas eelmisel nädalal: "Eelkõige lähtume erakonna huvidest ja kindlasti ei välista me kokkuleppe taotlemist edasise kohtumenetluse käigus."

Üldprotsess võib aga kesta kaua. Esimese eelistungi järel sõnas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus Delfile, et põhiistungid algavad juunis, jätkuvad pärast suvepuhkust septembris ja siis jätkatakse kuni kevadeni peaaegu iga nädal. Ta lootis, et esimese astme kohtuotsus tuleb 2018. aastal.