DELFI FOTOD | Rivi sirgu ja taktsammu marss: võidupüha paraad Rakveres tõi kokku 1000 osalejat ning suure hulga pealtvaatajaid

Tänavusel võidupüha paraadil Rakveres rivistus üles 1000 inimest.

Rakvere haigla polikliiniku ja Rakvere gümnaasiumi kõrval asuval ringteel rivistusid üles üksused Viru, Alutaguse, Jõgeva ja Järva malevatest ning kaitseliidu valvekompaniist. Lisaks on vähendatud kompanii suuruste üksustega väljas naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred ning liputoimkonnad kaitseliidu koolist ja küberkaitseüksusest.

Eestist olid paraadil esindatud veel politsei- ja piirivalveamet, abipolitsei ning vanglateenistus. Välisriikidest on paraadil oma üksuse või liputoimkonnaga esindatud Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Leedu, Läti ja Taani.

Taktsammu hoidsid paraadil kaitseliidu ja kaitseväe orkestrid.

Foto: Rauno Volmar

President Kersti Kaljulaid rõhutas täna peetud kõnes nii Eesti kuulumist NATOsse kui ka seda, et meil on olemas kaitseliit. "Meie nimel langesid kaitseväelased, et meil oleks võimalus tähistada 100. sünnipäeva ja meie peame tegema kõik selleks, et meie lapselapsed saaksid tähista 200. sünnipäeva," sõnas Kaljulaid oma kõnes.

Lisaks tõi Kaljulaid välja, et tänapäeval on palju rünnakuid, kus relva ei kasutatagi, näiteks küberrünnakud. "Kuigi igaüks meist ei kuulu kaitseliitu ega naistekodukaitsesse, siis on igaüks meist osa julgeolekust," sõnas Kaljulaid ja lisas, et tähtis on isiklik valmisolu ja see, et riigis käiks pidev teavitustöö, kuidas kriisiolukorras käituda. "Ühiskond vajab kinnitust, et saame hakkama ka tugevates kriisiolukordades. Peame toetama üksteist. Elagu kaitseliit!" lõpetas Kaljulaid oma kõne.

Paraad algas kell 11.00 Rakvere haigla polikliiniku ja Rakvere gümnaasiumi kõrval asuval ringteel ning pärast paraadi, alates 12.15st on Turu platsil avatud Kaitseliidu ja kaitseväe lahingutehnika näitus ning samast saadetakse Lääne-Virumaa valdadesse võidutuli.

