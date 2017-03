DELFI FOTOD: Renessanss missugune: Kopli liinidest on saanud mitteametlik prügila

Astangu metsa prügistajatest on viimasel ajal palju juttu, ent "loodussõbrad" on leidnud juba ka uue sihtkoha - prügi viiakse Kopli liinidele.

Juba mõne aasta pärast peaksid Kopli liinidel püsti olema uued elumajad. Tööd on juba alanud ning märgatav osa vanu mahajäetud maju lammutatud.

Ent koppade kõrval sõidavad sinna vahel oma autodega ka eraisikud, et rämps maha visata. Autorehvid, riided, mööbel, padjad - need on vaid mõned näited isehakanud "välikujundajate" repertuaarist. Delfi piltnik sõnas, et rämps on toodud hiljuti, varasemalt seda polnud.

Tea, ehk otsivad prügistajad nüüd uusi kohti, kuna Astangu metsal hoiavad linnaesindajad ja aktivistid üldiselt silma peal. Näiteks sotsiaaldemokraadid pöördusid hiljuti politsei poole, andes uurimisorganitele üle Astangu metsa prügikoristusel talguliste poolt leitud arveid ja nimelisi dokumente.