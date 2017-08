DELFI FOTOD | Reformarid Tallinna volikogu ees aktsioonil: linnaisad põletavad raha

Pärastlõunal toimus Tallinna linnavolikogu aia ees protestiaktsiooni, milles reformierakondlased nõudsid, et linn lõpetaks Ühistupangas raha põletamise.

Neljapäeva pärastlõunal demonstreerisid Tallinna linnavolikogu hoone eest Reformierakonna fraktsiooni liikmed eesmärgiga juhtida tähelepanu Tallinna raha raiskamisele Ühistupangas. Reformierakond on seisukohal, et Ühistupanka maetud miljoneid saaks kasutada linna, mitte Keskerakonna huvides.

Protestiaktsioonil võis näha fraktsiooni esimeest Ants Leemetsa, aseesimehi Kaupo Nõlvakut ning Õnne Pillakut ning liiget Ivi Eenmaad.

​“Meie sõnum on selge — tallinlaste raha põletamine Savisaare ja Aasa pangas peab lõpema,” ütles Ants Leemets.

“Keskerakondlaste pangaprojekt on neelanud linnaeelarvest juba üle kümne miljoni euro. Esmalt panustas linn Ühistupanga asutamisesse viis miljonit eurot, seejärel suurendati osamakset ühe miljoni võrra ning Tallinna 2017. aasta eelarvega otsustati anda pangale veel 4,2 miljoni euro suurune garantii. Meeles tasub pidada seda, et Ühistupanga käivitamiseks loodud Ühistupanga Asutamise Sihtasutus neelas linnaeelarvest üle 700 000 euro,” selgitab Leemets Tallinna raha põlemist Ühistupangas.

Fraktsiooni aseesimees Kaupo Nõlvak leidis, et Ühistupanga näol on tegemist ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare taskupangaga. “Üks järjekordne lüli pikas korruptsioonimustris, millega ametist kõrvaldatud linnapea ka kohtu all on. Miljoneid eurosid maksumaksja raha kasutatakse enda ja Keskerakonna valijate tähelepanu võitmiseks," ütles Nõlvak.

Fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul tuleb Ühistupanga rahastamise asemel remontida ära Tallinna lasteaiad. “Vähemalt pooled lasteaiad vajavad kapitaalremonti. Osa selleks vajaminevast rahast on olemas, kui panna kinni Ühistupank ja anda sellest vabanevad miljonid lasteaedadele," sõnas Pillak.

Ants Leemetsa hinnangul peaks linn esimese sammuna loobuma Ühistupanga kahjumi katmisest. “Oleme koostanud eelnõu, mille kohaselt linn loobuks Ühistupangale antud 4,2 miljoni euro suurusest garantiist. Antud garantiiga hakkaks linn katma kahjumit, mida Ühistupank esimestel tegevusaastatel toodab,” sõnas ta, “Kui ettevõte ei ole elujõuline ega linnaelanike jaoks vajalik, siis tuleb see kinni panna, mitte sinna raha juurde pumbata,”.

Toimunult astus läbi ka linnapea kohuseid täitev Taavi Aas, kes veenis nii erakondlasi kui ka ümberkogunenud rahvast, et Keskerakond raha ei põleta.