DELFI FOTOD | Raimond Kaljulaid Savisaare protsessil: käsitlesin Hiiu staadioni teavitusreklaame ja Keskerakonna valimiskampaaniat lahus

Täna Harju maakohtus Edgar Savisaare süüasjas tunnistusi andnud Raimond Kaljulaid ütles, et ei näinud 2013. aasta kohalike valimiste eel avalikkuse ette jõudnud Hiiu staadioni avamisürituse reklaami Keskerakonna valimiskampaania osana.

Edgar Savisaare süüasja raames olid täna arutluse all 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud teavitused, mis ei ole süüdistuse järgi olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Eesti Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Täna kohtus tunnistusi andnud Tallinna sotsiaal- ja tervihoiuameti juhataja Vahur Keldrima meenutas, et Tallinna linnavolikogu võttis 2012. aasta novembris vastu sotsiaaltoetuste määramise korra, kuhu kuulus ka pensionäride penisionilisa. See sisaldas rahalist sünnipäevatoetust summas 76.60 ja soodustusi erinevatelt kaupadelt ja teenustelt kuni 60 eurot aastas. Uuest pensionilisa toetusest informeeriti inimesi otsepostituse teel.

2013. aasta juuniks selgus, et katseprojekt soodushinnaga kaupade saamiseks Euroapteegist õnnestus ja otsutati, et sellist toetamist jätkatakse ka 2014. aastal. Keldrima märkis, et sel teemal peeti koosolekuid ka abilinnapea Merike Martinsoniga, kes tundis pidevalt huvi, kui suur on sooduskaupade osjate hulk.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet koostas eelnõu, millega taotleti linna reservist 50 000 eurot teavituskampaania tarvis. 2013. aasta septembris toimus Keldrima sõnul tema, toonase linnapea Edgar Savisaare, linna avalike suhete juhi Ain Saarna ja reklaamiärimees Paavo Pettai vaheline kohtumine. Miks Pettai koosolekul osales, Keldrima ei teadnud.

Eakatele mõeldud kampaania teleklippide sisule Keldrima suurt tähelepanu ei pööranud. Eelkõige keskendus ka subtiitritele. Sellega, kes reklaamis osalesid, miks otsustati teha telereklaamid enne kohalikke valimisi, kuulus Keldrima sõnul Saarna tegevusvaldkonda.

Keldrima sõnul ei olnud Savisaar tema teada eakate teavituskampaania läbiviimisega otseselt seotud.

Tarmo Kurves: mulle jäi mulje, et Pettai on varem valmistatud videomaterjaliga seotud

2013. aasta valimiste eel Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hoolekande osakonna juhatajana töötanud Tarmo Kurves meenutas, et pärast seda, kui Tallinna linnavalitsus oli kinnitanud eakatele suunatud teavituskampaania rahastamise reservfondist, toimus 2013. aasta septembris Tallinna avalike suhete juhi Ain Saarnaga koosolek, kus viibis ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kelle kohaloleku põhjusest polnud Kurves teadlik.

Koosolekul selgus, et linnakantselei poolt oli juba kevadel valminud klipp, mida teavituses kasutada saab. Kurvesele jäi mulje, et Pettai on varem valmistatud materjaliga seotud.

Kurves tõdes, et see, miks klipp just enne valimisi eetrisse läheb, ei tulnud arutluse alla.

Raimond Kaljulaid: käsitlesin Hiiu staadioni teavituskampaaniat ja Keskerakonna valimiskampaaniat lahus

Praegune Põhja-Tallinna linnaosavanem, aastaid reklaami, turunduse ja suhtekorralduse valdkonnas ettevõtjana töötanud ja HD Video Baltic OÜ juhatuse esimees Raimond Kaljulaid ütles 2013. aasta kohalike valimiste eel valminud Hiiu staadioni renoveerimise teavituskampaaniat meenutades, et temaga võeti Tallinna linnavalitsusest ühendust ja kutsuti kohtumisele.

Esimene kohtumine toimus Kaljulaidi sõnul linnapea Edgar Savisaare kabinetis 2013. aasta kevadsuvel. Savisaare juures arutati põgusalt linna soovi Hiiu staadioni valmimisest ja talgutest inimesi teavitada. Linna soov oli Kaljulaidi kinnitusel kutsuda inimesi renoveeritud staadioni avamispeole ja talgutele. Ta lisas, et edaspidi suhtles ta toonase abilinnapea Arvo Sarapuuga. Sellest ei räägitud, miks Savisaart kui linnapead huvitas staadioni renoveerimine.

Kaljulaid meenutas, et Sarapuuga oli tal mitmeid kohtumisi, kus arutati erinevaid mõtteid, kuidas inimesi avamise peost ja talgutest teavitada. Lõpuks lepiti kokku Kaljulaidi väljapakutud lahenduses, mis kujutas toonast linnapead Edgar Savisaart, abilinnapead Arvo Sarapuud ja jalgpallikohtunikku Jaanus Mutlit.

Ühtlasi korraldas Kaljulaid reklaamis kasutatavad fotod ja videod ning valis suures osas välja välireklaami asukohad.

Küsimusele, miks pakkus Kaljulaid välja, et reklaamis peaksid osalema valimistel kandideerivad poliitikud, vastas ta, et tema eesmärk oli pilada toona päevakorral olnud linna teavituskampaaniate teemalist arutelu ning ta lootis sedamoodi reklaamile tähelepanu tõmmata.

Lisaks sellele, et Kaljulaid tegeles linna teavituskampaaniaga, oli ta seotud ka Keskerakonna valimiskampaania ettevalmistamise ja läbiviimisega. Ta märkis, et andis nõu nii toonasele erakonna esimehele Edgar Savisaarele kui teistele partei juhatuse liikmetele, millistele teemadele oma kampaanias keskenduda. Lisaks aitas ta kujundada avalikkusele esitatavaid sõnumeid ja vähesel määral teostas ka reklaamlahendusi.

Kaljulaid kinnitas, et käsitles Hiiu staadioni teavituskampaaniat ja Keskerakonna valimiskampaaniat lahus. Ta selgitas, et kahe ettevõtmise eesmärgid olid erinevad. Valimiskampaania eesmärk on Kaljulaidi sõnutsi see, et võimalikult palju inimesi hääletaks kellegi poolt. Hiiu staadioni teavitustöö puhul oli eesmärk, et võimalikult palju inimesi võtaks avamisüritusest ja talgutest osa.

Kaljulaid selgitas, et muusikainstrumentidega poliitikud viitasid sellele, et inimesed tuleksid staadioni avapeole. Teisel plakatil tööristadega olnud poliitikud kutsusid inimesi talgutele.

Plakat ei sarnanenud Kaljulaidi hinnangul valimisreklaamiga, kuna sellel polnud erakonna logo, sümboolikat ega kirjastiili ja sellel ei kasutatud poliitilisi sõnumeid. Üleskutse peab Kaljulaidi sõnul olema inimesele selgelt tajutav, et ta teeks otsuse kandidaadi, erakonna või põhimõtete kasuks. Kui seda ei ole, pole sellest valimiste kontekstis kasu, rääkis Kaljulaid.

Ta märkis, et keegi ei tea, mis täpselt ja kuidas valimistulemusi mõjutab, kuid neid tegureid on palju. Näiteks mõjutab tema sõnul valimistulemusi ajakirjandus, poliitikute eelnev tegevus, otsesuhtlus valijatega ja majanduse hetkeseis.

Endine meediajuht: kui Savisaar kutsub inimesi valimistele, on see efektiivne

Tallinna linnavalitsuse endine meedijajuht Lev Vaino ütles tunnistajapingis, et idee venekeelsele elanikkonnale enne 2013. aasta valimisi kohalike valimiste saabumist meelde tuletada ja inimesi valimistel osalema kutsuda pärines Edgar Savisaarelt. Hiljem ütles Vaino, et ei mäleta, kes tegi ettepaneku vene valijat informeerida ning et see võis ka tema ise olla.

Vaino ei olnud teadlik, kust tuli teavituskampaania jaoks raha, kuna see polevat tema rida.

Ta ei mäletanud, millal ja kes otsustas, et videotes peaks osalema Edgar Savisaar. Ta oli vaid kindel, et kui Savisaar kutsub inimesi valimistele, on see efektiivne.

Ain Saarna: Paavo Pettai viibis koosolekutel, kuna oli reklaamivaldkonna asjatundja ja Edgar Savisaare PR-nõustaja

Tallinna linnakantselei avalike suhete direktor Ain Saarna meenutas, et 2013. aasta juunis oli seoses spordi- ja noorsooameti tellitud Tallinna maratoni klipiga linnapea Edgar Savisaare juures suurem koosolek, kus arutati, et Tallinnal võiks olla oma tunnusüritus ka spordis, nagu kultuurivaldkonnas on seda Birgitta Festival.

Saarna kinnitusel lepiti koosolekul kokku, et linnameedia korraldab linnaelanikele teavituskampaania. Saarna meenutas, et Savisaar küsis, miks on tegemist SEB maratoniga, mitte Tallinna maratoniga.

Koosolekul viibis peale Saarna, Savisaare, spordi- ja noorsooameti esindaja ja SEB maratoni peakorraldaja Mati Lillialliku ka reklaamiärimees Paavo Pettai, keda Saarna peab Savisaare PR-nõustajaks. Ta märkis, et poliitikutel on selliseid inimesi ja pole tema asi küsida, miks Pettai Savisaarele nii lähedane oli.

Kuigi Pettai linnavalitsuse koosseisus ei töötanud ja tal polnud linnaga ka lepingulist suhet, osales ta Saarna sõnutsi koosolekutel reklaamivaldkonna eksperdi ja Savisaare PR-nõustajana.

Saarna nõustas spordi- ja noorsooametit reklaamilepingu sõlmimisel. Vastavalt nende palvele andis ta näidiseks ühe vana teavitusklipi tellimuse. Klippide eetrisse andmise aja ja koha üle otsustas Saarna sõnul tellija ehk spordi- ja noorsooamet. Ta ei mäletanud, kes tegeles klippide sisuga, tema roll olevat olnud laiem.

Saarna meenutas, et Pettai mängis rolli ka 2013. aastal valmistatud eakatele mõeldud teavitusklipi juures. Eakate teavituskampaania klipi valmistas Andrus Tuisu produktsioonifirma, mille infovahetust linnaga vahendas Paavo Pettai.

Klipp valmis juba kevadel ja oli suvel ka Tallinna Televisiooni eetris. Selle taaskasutamine muudetud kujul tuli kõne alla siis, kui sotsiaal- ja tervishoiuametil tekkis plaan laiendada eakate teenustepaketti.

Saarna tõdes, et teavituse vajalikkust arutati kindlasti ka linnavalitsuse kabinetinõupidamistel, kuid seda, et Savisaar oleks öelnud, et see klipp tuleb teha, ta ei mäleta.

Küsimusele, miks oli klipis vajalik linnavalitsuse liikmete osalemine, vastas Saarna, et selline oli pakkuja nägemus ja linnajuhid on linna esindusnäod. Ta oli kindel, et klipp teenis oma eesmärki, ja märkis, et ei osanud seda klippi kuidagi valimistega seostada.

Prokurör uuris Saarnalt ka venekeelse elanikkonna valimistest teavitamise reklaami kohta, mille idee pärines Saarna sõnul Lev Vainolt.

Reklaamis figureeris toonane linnapea Edgar Savisaar, kelle valis osalema tootja.

Saarna märkis, et meediainimesena ta teab, et Savisaar on inimene, kes töötab reklaamis hästi. Kuna reklaamis ei kasutatud rohelist värvi, kandidaadi numbrit ega erakondlikku sümboolikat, polnud tema hinnangul tegu valimisreklaamiga.

Klipi stsenaariumi kiitsid heaks nii Lev Vaino kui Saarna ise.

Saarna lisas, et Savisaar on ka varem, europarlamendi valimistel sarnases teavituskampaanias osalenud.

Saarna sõnul on ta nüüd taoliste teavituskampaaniatega palju ettevaatlikum, tema enesekontroll on palju suurem, kuid rõhutas, et see valdkond on praegu reguleerimata ja ei saa püsida vaid hea tava najal.