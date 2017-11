DELFI FOTOD | Raekoja plats ümbritseti betoonist terroritõketega

Ohutuse tagamiseks on Raekoja platsile veetud võimsad betoontõkked, mis piiravad platsil sõidukite liigse kiiruse saavutamist. Operatiivsõidukid ja kaubaautod pääsevad vajadusel sinna aga tuvide vahel manööverdades.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tulevikus plaanis osadesse kohtadesse paigaldada ka maa sisse sõitmise võimekusega postid, nii nagu Viru tänaval, Toompeal ja valitsuse hoone ees. Tulevaste postide täpsemad asukohad määratakse politsei- ja piirivalveametiga läbirääkides.

Hetkel on aga tuvide paigutamisega tagatud turvalisus just Raekoja platsile tuleva jõuluturu pärast. "See on piirkond, kus on palju inimesi, väliskülalisi ja laatasid, tulemas on ka jõululaat," sõnas Klandorf.