DELFI FOTOD: Prokurör loodab, et Savisaar on juunis algaval protsessil osalemiseks piisavalt terve

Tänasel Edgar Savisaare kohtuprotsessi eelistungil otsustati, et istungid algavad juunis ja kestavad umbes aasta.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles eelistungi lõppedes, Delfile, et istungid algavad juunis, jätkuvad peale suvepuhkust septembris ja siis jätkatakse kuni kevadeni peaaegu iga nädal istungitega. Ta lootis esimese astme kohtuotsus tuleb 2018. aastal.

Savisaare kaitseakt valmib märtsikuus.

Savisaare kaitsja soovis kuu aega lisaega mahuka kaitseakti koostamiseks, mistõttu on plaanitud teha üks lisaeelistung 21. märtsil. Savisaare tervise teemat istungil ei arutatud, kuna tervisega seotud taotlusi tänasel eelistungil ei tulnud.

Evestus lootis, et Savisaar on protsessil osalemiseks piisavalt terve. "Mina olen sama teadmatus olukorras kui teie. Loodan loomulikult, arvestades avalikkuse kaudu minuni jõudnud sõnumeid, et Edgar Savisaar on piisavalt terve tulemaks istungile ja osalemaks istungil, sest sõnum on olnud, et ka tema ootab kiiret lahendit neile tema arust põhjendamatutele süüdistustele," ütles Evestus.

Täna kell üheksa kogunesid Harju maakohtusse advokaadid, juhtiv riigiprokurör ja kohtunik koos abilistega, et panna paika suurt tähelepanu pälvivate kohtuistungite toimumisajad.

Paljud asjaosalised on mõista andnud, et nende huvides on kohtuasjaga esimesel võimalusel pihta hakata.

Kuigi eelistung on suuresti tehniliste üksikasjade kokkuleppimiseks ning sisuliseks vaidluseks veel ei lähe, on märkimisväärne, et nii Savisaart kui ka Keskerakonda esindav vandeadvokaat Oliver Nääs täna kohtusse ei tule. Ta viibib puhkusel. Nääsi asendab tema kolleeg, vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab andis mõista, et kuna nii Savisaare kui ka Keskerakonna süüdistused on seotud, on ka kaitsetaktika vähemalt esialgu sama. "Me ei saa ju öelda, et üks kaitsetaktika on selles episoodis, kus on Keskerakond, ja teine kaitsetaktika on episoodis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart. See episood, mis on konkreetselt Edgar Savisaare ja Keskerakonna vastu, on ju üks ühele sama," kinnitas ta.

Ei Savisaare ega Keskerakonnaga seoses pole Evestuse sõnul kokkuleppemenetlusest juttu olnud, kuigi Keskerakonna uus esimees Jüri Ratas on korduvalt öelnud, et sooviks kohtuasja kokkuleppega lõpetada. "Selleks, et midagi soovida, tuleb soovi välja näidata. Selles menetluses pole seda näha," kommenteeris seda Evestus.

Savisaare protsessi kronoloogia Foto: Toom Tragel

