DELFI FOTOD | Priit Kutseril polnud endiselt kohtule esitada haigestumise kohta tõendit

Täna Harju maakohtus jätkuval Edgar Savisaare protsessil pidi kaks nädalat istungitelt puudunud Priit Kutser esimalt põhjendama, miks ta ei taotlenud õigel ajal kohtu jaoks arstitõendit ning miks tal ka täna seda ei esitada ei olnud.

Süüdistuse kohaselt Tallinna eelarvest valimiskampaaniat teinud Priit Kutser ei ilmunud kohtusse 20. septembril, mistõttu jäeti kogu nädala kohtuistungid ära.

Kutser ei ilmunud väidetava haiguse tõttu ka möödunud nädalal kohtusse.

Priit Kutser selgitas täna kohtule, et jäi haigeks teisipäeval, 19. septembril ning palus e-kirja teel Kivilinna perearstikeskusest seoses nohu, köha ja palavikuga haiguslehte.

20. septembril Kutser kohtusse ei ilmunud ja sai samal hommikul arstilt kirja, et haigusleht on avatud. Enda sõnul ei soovinud ta haigena kohtusse tulla.

Haigestumisest informeeris ta vaid oma kaitsjat, kuid mitte kohut.

Kutser märkis, et arsti juurde kohale ta minema ei pidanud ja on ka varem vaid e-kirja teel asjad korda ajanud.

Kutser kinnitas, et ei teadnud, et kohtu jaoks on vaja eraldi tõendit, mistõttu ta seda ka esialgu perearstilt ei palunud. Ta väitis, et pärast seda, kui ta mainis samal nädalal, et tal on kohtu jaoks tõendit vaja, algas perearstikeskuses "paanikaosakond".

Loe veel

Ta arvas, et küllap sai perearst aru, et e-kirja teel haiguslehe avamine pole päris õige, mistõttu laekusid talle perearstikeskusest segased vastused. Lisaks olevat perearst sassi ajanud kuupäevad, kuna 18. septembril käis ta tõepoolest arsti juures, aga siis hoopis kooli jaoks tõendit taotlemas.

Küsimusele, miks tema haigusleht vahepeal tühistati, Kutser vastata ei osanud. Kutser paranes möödunud nädala kolmapäeval ning saatis perearstile haiguslehe lõpetamise palvega e-kirja, millele tema sõnul vastust ei saabunud.

Päev varem tegi ta aga arstile kojukutse. Arsti külaskäigu ajal Kutserit ennast aga kodus ei olnud.

Kohtu küsimusele, kas on loogiline, et 26. septembril on ta nii haige, et palub arstil koju tulla, kuid järgmisel päeval palub haiguslehe lõpetada, vastas Kutser, et arst on eksinud.

Kutseril oli kohtule esitada vaid meilivahetus perearstiga, kuid arstitõendit haigestumise kohta tal esitada polnud. Kohtuniku sõnul peab kohtusse mitteilmumiseks väga raskelt haige olema ja külmetuse tõttu mitteilmumine pole põhjendatud.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis, et kohtualune jättis mõjuva põhjuseta kohtusse ilmumata ja kohus peaks kaaluma rahatrahvi kohaldamist.

Perearst: Kutseril puudus õigus töövõimetuslehe saamiseks

Kuna Kutser kohtule paari nädala jooksul tõendit ei esitanud, suhtles kohus perearstiga, kes kinnitas kohtule, et nägi Kutserit 19. septembril, mil Kutser oli terve. Kutser informeeris perearsti 20. septembril, et on haige ja ta vajab töövõimetuslehte, mis talle esialgu ka väljastati.

Arsti sõnul selgus üsna pea, et Kutser on töötu, mistõttu puudub tal õigus töövõimetuslehte saada. Kohtu jaoks tõendi taotlemise vajadust Kutser toona ei maininud.

25. septembril teatas Kutser perearstile et ta vajab kohtu jaoks tõendit, mille peale arst selgitas, et tal pole võimalik kohtu jaoks tagantjärele tõendit anda ning seda tuleb taotleda haigestumise päeval koos vahetu läbivaatusega. 26. septembril soovis Kutser arsti koduvisiiti, kuid ei viibinud arsti külaskäigu ajal kodus ning telefonile ei vastanud.

Kohus otsustab päeva jooksul, mida Kutseri juhtimiga teha.

Tallinna eelarvest tehtud reklaam

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt (ERJK) ja riigikontrollilt laekunud informatsiooni kohaselt oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega teostati Eesti Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Ühel reklaamil esitab Priit Kutser Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.