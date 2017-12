DELFI FOTOD | President Kaljulaid: eestlaste maavara asub kahe kõrva vahel

President Kersti Kaljulaid andis täna presidendi kantseleis üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2017. aasta noore haridustegelase preemiad ja reaalainete eripreemia.

"Tänased laureaadid näitavad taaskord, et Eestis on võimalik saada head haridust igas Eesti paigas — nii Võrus, Tallinnas, Tartus kui Palal. Eestlaste maavara asub kahe kõrva vahel, mistõttu peame kõikjal hoidma ja arendama oma ühtluskooli," Kaljulaid.

2017. aasta noore haridustegelase preemiad said Tartu Annelinna Gümnaasiumi matemaatika õpetaja Maksim Ivanov, Anna Haava nimelise Pala Kooli direktor Grete-Stina Haaristo ja Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits.

Reaalteaduste eripreemia pälvis Tallinna Reaalkooli keemia õpetaja ja õppealajuhataja Martin Saar.

"Väike rahvas peab tihti tegutsema mitme eest. Vaadates teie mitmeid rolle—õpetaja, koolijuhi, huvijuhi, isegi uue kooli rajajana on selge, et ka teie panustate Eesti haridusellu mitme eest," lausus president Kaljulaid.

Laureaatide nimel kõnelenud Martin Saar ütles, et eestlased on hariduse usku rahvas. "Eestlaste usk haridusse tuleb meie kodudest, meie lähedastelt ja õpetajatelt. Tahan jagada meile osutatud tunnustust ka nendega ja ka meie õpilastega," ütles Saar.

Noore haridustegelase preemiaid rahastab Danske Bank ning nende suurus oli kõikide laureaatide puhul 4000 eurot. Danske Bank Eesti filiaali tegevjuhi Ivar Pae sõnul tuleb märgata ja hinnata neid inimesi, kes oma pühendumisega teevad rohkem kui neilt oodatakse.

"Haridus on ja jääb meie ühiskonna arengu alustalaks. On oluline märgata ja tunnustada neid tõelisi professionaale, kes inspireerivad kõiki teisi oma töö ja panusega. Olgu preemia neile inimestele tunnustuseks, et neid ja nende tööd hinnatakse väga kõrgelt," lisas Pae.

Reaalteaduste eripreemiat rahastab Skype Eesti ja selle suurus on 4000 eurot. Skype Eesti tegevjuht Andrus Järgi sõnul vajab Eesti haridussüsteem noori ja võimekaid õpetajaid, kes tõstavad meie hariduse maailmatasemele.

"Martin Saar Tallinna Reaalkoolist on just üks nendest, kes olles sõbralik, pühendunud ja austatud õpetaja nii õpilaste kui teiste õpetajate hulgas, panustab märkimisväärselt õppemetoodika parendamisele, oma kogemuste jagamisele ning rahvusvahelisele koostööle," lisas Järg.

Maksim Ivanov on Tartu Annelinna Gümnaasiumi matemaatika õpetaja, kes viib õppetööd läbi keelekümbluse põhimõtteid kasutades. Paralleelselt on Maksim Ivanov Tartu Ülikooli Teaduskooli matemaatikaõppe peaspetsialist, innukas reaalteaduste õpetamise metoodika uuendaja, sh digitehnoloogia kasutamisel õppetöös.

Tema loodud õppevahendeid on auhinnatud Tiigrihüppe ja HITSA konkurssidel. Maksim Ivanov teeb Teaduskooli kaudu koostööd paljude koolidega, tema õppurid on edukalt esinenud rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Grete-Stina Haaristo on Anna Haava nim Pala Kooli direktor ja õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia erialal. Pärast ülikooli õpingute lõppu liitus Grete-Stina Haaristo Noored Kooli programmi 9. lennuga ning suundus 2015. aasta sügisel õpetajaks Pala Kooli. Haaristo õpetas erinevaid loodusaineid ja informaatikat ning oli ka klassijuhataja.

Mitmekülgse ja tööka inimese ning oskusliku noorte kaasajana oli Haaristo ka kooli huvijuht ning Pala Valla Noortekeskuse juht. Alates 2017. aasta sügisest sai Haaristost Pala Kooli direktor ning on hetkel Eesti noorim koolijuht. Ta on koolis algatanud mitmeid innovaatilisi ettevõtmisi ning innustanud koostööd nii õpilaste kui ka lapsevanematega.

Karmo Kurvits on Võru Gümnaasiumi direktor ja õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, kus omandas sotsiaalteaduste magistrikraadi. Õpetajatööd alustas Karmo Kurvits 22-aastaselt Tartu Kunstigümnaasiumis, 5 aastat hiljem sai ta Võru Riigigümnaasiumi asutamise võtmeisikuks.

Kooli loojana on Karmo Kurvits olnud visionäär ja eeskuju, teinud mõtestatud valikuid, lähtudes kooli asukohast, kogukonnast ja selle elust-olust. Ettevõtlusõpetajana on ta juhendanud umbes 50 õpilasfirmat, kellest üks tuntuimaid on puidust käekellade tootja Wooch.

Martin Saar töötab Tallinna Reaalkoolis keemiaõpetaja ja õppeala juhatajana. Ta on oma töös paistnud silma väga võimeka ja mitmekülgse õpetajana: ta on juhendanud õpilasi, kes on saavutanud silmapaistvad kohti üleriigilistel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, ta on koostanud ja toimetanud metoodilisi materjale, ta on algatanud ja viinud ellu uuendusi õpetamises, jagades vastavat kogemust ka paljude kolleegidega. Ta on koolitanud kolleege IKT-vahendite (digitaalsed andmekogujad, andmeanalüüs, struktuurivalemite kujutamine) kasutamisel.