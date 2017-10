DELFI FOTOD | President Kaljulaid avas Võru gümnaasiumis ettevõtlusnädala

President Kersti Kaljulaid pidas täna Võru gümnaasiumis loengu ettevõtlusest, millega avas EASi ja maakondlike arenduskeskuste poolt korraldatava üleriigilise ettevõtlusnädala.

Ettevõtlusnädala raames külastab Eesti põhikoole, gümnaasiume ja kutseõppeasutusi sadakond ettevõtjat ja tippjuhti, et jagada noortega oma edulugusid ja innustada neid ettevõtlikkusele.

Avaürituse toimumiskoha valik on sümboolne - ettevõtlikkus on üks Võru gümnaasiumi põhiväärtustest. Võru Gümnaasiumist alguse saanud õpilasfirmade eduloo tõttu on Võrumaa paari aastaga kerkinud maakonnaks, kus on kõige rohkem õpilasfirmasid elaniku kohta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel tänasest 8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala fookus on tänavu noortel, keda innustatakse oma ettevõtet looma. Mitmete ürituste ja koolitustega selgitatakse noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.

Ligi 300 ettevõtlusnädala tegevust ja sündmust leiavad aset kõikides Eesti maakondades. Neljapäeval, 5. oktoobril toimub Tallinnas Nordea Kontserdimajas Eesti parimate ettevõtete auhinnagala.