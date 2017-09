DELFI FOTOD | President Emmanuel Macron: parim kaitse propagandarünnakute vastu on tugev ajakirjandus

Macroni sõnul on suurte veebikomaniide maksustamise süsteem praegu ebaõiglane: makse tuleks maksta seal, kus raha teenitakse, mitte seal, kus firma kontor asub.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna õhtul Tallinnas Kultuurikatlas antud pressikonverentsil, et tänane päev oli pühendatud sellele, et arutada läbi Euroopa digitaalse ühisturu loomine.

Tema sõnul teeb Donald Tusk, Euroopa ülemkogu alaline eesistuga räägitust ja kokkulepitust lähiajal kokkuvõtte.

Ametlike otsusteni täna küll veel ei jõutud, kuid pandi paika teatud põhimõtted, rääkis Macron. “Ma olen veendunud, et meie ühisturg on täielikult muutumas ja me peame ühiselt pingutama, et see õnnestuks,” kinnitas Macron.

Esmalt on Macroni sõnul vaja reformida riikide majandusi, et seeläbi jõuda integreeritud ühisturuni, mis peab olema oluliselt lihtsam ja efektiivsem. Ning eesmärk on jõuda ka ühiste rahastussüsteemideni, et paremini rahastada ka innovatsiooni. “Siin on oluline see: kes esimesena välja tuleb, võtab tavaliselt turu endale.” Samuti on Macroni sõnul oluline, et seda ühisturgu toetaks ühtne poliitika.

Prantsuse presidendi sõnul on oluline luua digiturul võimalused õiglaseks võitluseks, mida praegu rikuvad tema sõnul ingliskeelsed riigid, kes ei repsekteeri mängureegleid. Presidendi sõnul on teistel tegijatel praegu raske turule üldse siseneda. Avatuse loomiseks on vaja tema sõnul teisi mängureegleid, mis oleksid läbipaistvad.

Loe veel

Samuti on Macroni sõnul praegune rahastus ja maksustamise süsteem ebaõiglane. Ta leiab, et suuri veebikompaniisid tuleks maksutada seal, kus nad oma väärtuse loovad, mitte seal, kus firma füüsiliselt asub. Praegune kord seab need suured tegijad eelisseisu võrreldes kohapealsete ettevõttega, kes peavad toimima ja makse maksma kohapealse riigi süsteemi järgi. Ehk maksavad just need ettevõtted, kes samas kannavad kahjusid digitaalse majanduse esiletõusu tõttu. “See ei ole õiglane. Ma peame maksustama neid seal, kus nad tegutsevad,” rõhutas Macron. Ta ei usu ka, et need suured firmad samas Prantsusmaalt lahkuma hakkaksid sellepärast, kui nad peavad hakkama alluma uutele reeglitele.

Rääkides küberturvalisusest tõi Macron esile Eesti, kui eeskujuliku riigi näite. Tema sõnul on Euroopal üldiselt veel vaja tugevdada oma küberturvalisust. Samuti oskust teha vasturünnakut, kui selleks vajadus on. “Vastus küberrünnakutele seisneb preventatiivsuses,” märkis ta.

Vastates küsimustele, mis puudutasid võimalikke Venemaa küberrünnakuid, vastas Macron, et oluline küberturvalisuse osa ka vastuhakk propagandarünnakutele. Selle rünnaku vastu on parim kaitse tugev ajakirjandus, tähendas Macron. President kiitis saalis viibinud Prantsuse ajakirjanikke, tänu kellele ei ole Prantsusmaal n-ö fake news ehk võltuudised eriti edukalt maad võtnud.

“Ajakirjanikud on peamised propaganda regulaatorid, mida ei olegi võimalik asendada. Press on normaalse demokraatia funktsioneerimise alus,” rõhutas Macron.

Macron märkis, et tal on hea meel eile õhul Kadriorus toimunud õhtusöögi üle, kus koos kolleegidega sai väga vabas õhkkonnas Euroopa tuleviku üle arutada. Macroni sõnul on kõik tema kolleegid aru saanud, et Euroopa majandusarengut tuleb otsustavalt kiirendada ja selle nimel tuleb ühiselt pingutada.