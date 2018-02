DELFI FOTOD | PPA peadirektor külastas 118 miljoni euro võrra kallimaks minevat idapiiri

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher väisas täna varahommikul Eesti idapiiri ja sai piirivalvuritelt ülevaate, kuidas on kulgenud idapiiri väljaehitamine.

Vaheri visiit idapiirile oli juba varem planeeritud ning polnud tingitud eilsest uudisest, et piir läheb koguni kaks ja pool korda kallimaks. Selgus, et EL-i vingeim piirijupp maksab ligi 200 miljonit eurot.

Teade piirehituse oluliselt kallimast hinnast tuli valitsusele üllatusena," kirjutab tänane Eesti Päevaleht. Projekteerijate kalkulatsiooni sai siseminister Andres Anvelt kätte eile hommikul. "Eks see oli ka mulle üllatus, kui sain kalkulatsiooni ja toimus nõupidamine, kus seda mulle tutvustati," lisas Anvelt. Kui suur ja ebameeldiv see üllatus oli, võib välja lugeda just siseauditi alustamisest ja politseijuhi Elmar Vaheri pea pakule sättimisest.

Pressiteates loetles Vaher maksumuse suurenemise põhjused ja esitas need ka nõupidamisel. "Eesti riigipiir oli võsas, riigil puudus piiri ääres maaomand, ligipääsuteed, patrullteed ja elekter," selgitas ta. "Eelkõige muudavad piiriehituse esialgsest hinnangust oluliselt kallimaks ehituseks väga rasked loodustingimused, soised alad, Natura 2000 ala tingimused, kõrge pinnavesi ja selle ärajuhtimise vajadus. Samuti lähevad arvatust kallimaks piiri valvamise tehnoloogilised lahendused." Eesti Päevalehele väideti, et näiteks kui seni oli arvestatud, et piirile ligipääsuteid tuleb ehitada alla 20, siis nüüd on nende hulgaks hinnatud 60.

Eesti Päevalehele antud intervjuus selgitas Vaher, et PPA on algusest peale öelnud, et ehituse lõplik hind selgub pärast projekteerimist. "Sellekohane info on ka vabariigi valitsuse memorandumis, kus me esitasime esialgse kalkulatsiooni selle teadmise pealt, mis meil oli."

Anvelt lisas Eesti Päevalehele, et idapiiril valitsevaid olusid ei olnud keegi varem põhjalikult uurinud. "Politseile toona, 2015. aastal antud ülesanne pooleteise kuu jooksul kalkulatsioon teha tundub mulle väga ebarealistlik," tõdes Anvelt nüüd. Selle ülesande andis toonane siseminister Hanno Pevkur. "Poolteist kuud anti selleks, mida nüüd spetsialistid on teinud üle aasta."