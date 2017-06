DELFI FOTOD | Pevkur Reformierakonna üldkogul peetud kõnes: Eesti riik on kärisemas

Sarnaselt sotsidega, peab ka Reformierakond täna üldkogu. Kui sotsid kogunesid Pärnus, siis reformierakondlased tulid kokku heade mõtete linnas Tartus.

Üldkogul antakse avalöök sügisel toimuvatele kohalikele valimistele. Erakonna esimees Hanno Pevkur räägib erakonna tulevikuplaanidest ja ambitsioonidest.

Vastuseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski kriitikale, toonitas Pevkur oma sõnavõtus vasakvalitsuse rapsimist maksudega. Üldkogul peetud kõnes sõnas Pevkur, et Eesti riik on kärisemas. Nimelt on Reformierakonna esimehe sõnul traagiline, kui tuntav osa Eesti senisest eduloost – tasakaalus eelarve, mõistlik maksusüsteem ja e-lahenduste eestvedajaks olemine vähem kui aastaga rentslist allavett lastakse.

"Eestile seni edu toonud sammud nagu näiteks tööjõumaksude langetamine, kaitsekulude hoidmine 2%-st kõrgemal, töövõimereform, haldusreform või piiriehitus ei ole juhtunud iseenesest. See kõik on tehtud Reformierakonna juhtimisel. Meil on põhjust olla uhke Eesti senise edu üle," rääkis Pevkur pühapäeval Tartus Reformierakonna Üldkogul peetud kõnes.

"Ma usun, et nõustute, kui ma ütlen, et meie riik on kärisemas. Iga päev poliitikat lähedalt mitte jälgivale inimesele ei pruugi märgid nii selgepiirilised paista, kuid poliitikutena näeme, et Eestis toimuvad muutused, millega kuidagi nõus ei saa olla," lisas Pevkur.

"Ma ei ole nõus lammutustööga Eesti riigi lihtsa ja arusaadava maksusüsteemi hävitamiseks. Kas praegune vasakvalitsus üldse mõistab, millise mõjuga nende sihitu rapsimine maksudega üldse on? Ma arvan, et seda ei tea ei Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder ega ka Jevgeni Ossinovski. Liiga palju on viimase poole aastaga rumalusi tehtud, siis uuesti tehtud, ja siis veel ümber tehtud. Eksitades avalikkust, ettevõtjaid, maksumaksjaid," ütles Pevkur.

"Ma ei lepi sellega, et valitsuses ja valitsuserakonnas leidub inimesi, kes seavad kahtluse alla Eesti NATO liikmelisuse. Nii, nagu ei saa nõustuda sellega, et Eesti e-valimiste usaldusväärsus on seatud juhtiva valitsuspartei poolt kahtluse alla," lausus Reformierakonna esimees.

"Ma ei ole nõus ka sellega, et Tallinna maksumaksjate raha kulutatakse kahe erineva paralleelmaailma loomiseks – ütleme otse välja, vene kogukonna isoleerimiseks eestlastest, nendele läbi Stolitsa tegelikkusest kõverpeegli näitamisega. Paremäärmuslased unistavad müüridest Euroopas, Keskerakond ehitab juba aastaid müüri Tallinnas. Kuid see müür ei ole betoonist ja okastraadist. See kulgeb Lasnamäe veerel, Kadrioru pargi servast ning koosneb korruptsioonist, vaenust ja vassimisest. See peab lõppema," rõhutas Pevkur.

"Samavõrra nõutuks teeb sotsiaaldemokraatide ja IRLi kõrvale vaatamine. Neil just nagu on piinlik, aga nad vaikivad, sest teisiti ei saa. Võim tahab hoidmist. Kuid võimul olemisel on lõpuks hind. Kas ma eksin, kui väidan, et hind on muutunud väga kõrgeks? Just Eesti riigi ja eestlaste jaoks. Kas me ei karda, et ühel hetkel peame tunnistama, et rohkem kui 25 aastat uuendusmeelses vaimus üles ehitatud Eesti riik ei ole enam selline, nagu me südames soovime," küsis Pevkur.