DELFI FOTOD: Peaminister on saanud üle paarisaja jõulutervituse

Peaministrile saabub iga päev kümneid jõulutervitusi nii Eestist kui välismaalt, sealhulgas näiteks Briti peaministrilt Theresa Maylt.

Reede lõunal oli Stenbocki majas kibekiire tööaeg - peaminister andis aastalõpuintervjuusid, riigikantselei töötajad saatsid laiali veel viimaseid jõulutervitusi.

Keskpäevaks oli peaminister Jüri Ratasele saabunud rohkem kui 200 jõulukaarti üle maailma.

Riigikantselei tugitegevuse osakonna protokollireferendi Kai Truu sõnul pole veel suurem osa välisriikide peaministrite ja presidentide jõulutervitusi kohale jõudnud ning neid on oodata veel uuel aastalgi.

Eesti ametiasutuste, omavalitsuste, kirikute, ettevõtete ja eraisikute jõulutervitused on aegsasti Stenbocki majja saabunud ning koos väheste välisriikide esindajate kaartidega aknalaudadele sätitud.

Ratast on jõulude puhul tervitanud näiteks Jaapani suursaadik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juht, metropoliit Kornelius, Eesti Evangeelise Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Teabeamet, aga ka näiteks Kesknädal ja koduerakond.

Üks silmapaistvamaid kaarte on sellel aastal Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė jõulukaart, mida kaunistab suur ornament.

Paberist jõulukaartide kõrval paistab silma Keila linnapea Enno Felsi jõulutervitus, mis on käsitsi vineerist postkaardile kirjutatud.

Sooja sõnumi edastas Ratasele Norra peaminister Erna Solberg, kes õnnitles teda lisaks jõuludele ka peaministriks saamise puhul ning avaldas soovi koostööd teha.

Ühendkuningriigi peaministri Theresa May jõulukaardil on kujutatud lapse joonistatud meeleolukat jõuluõhtut. Oma tervituses soovib May koos abikaasaga häid jõule ning uut aastat nii Jüri Ratasele kui tema abikaasale.