DELFI FOTOD | Peaminister Jüri Ratas võttis Stenbocki majas vastu Soome peaministri Juha Sipilä

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Eesti ja Soome valitsuse juubeliistungi eel Soome ametikaaslase Juha Sipiläga, et arutada ühishuvisid Euroopa Liidus.

Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu 2021.-2027. aasta eelarvekava ettepaneku, kus soovib lisarahastust digiüleminekule, noortele, teadusele ja innovatsioonile, rändega seotud küsimustele, välispiiride haldamisele ja julgeolekule.

Peaminister Ratase sõnul arvestab Euroopa Komisjoni ettepanek Eestile oluliste eesmärkidega: rahastust Euroopa erinevate piirkondade ühendamiseks, põllumajanduse otsetoetuste Euroopa Liidu keskmise taseme suunas ühtlustumist ning eurotoetuste jagamisel on jätkuvalt peamiseks tingimuseks riikide jõukus.

Ratas möönis, et ees ootavad pikad ja keerulised läbirääkimised, sest Euroopa Komisjon soovib hoida eelarvet senises suurusjärgus või suuremanagi uute ühistegevuste elluviimiseks, kuigi ühisesse rahakotti ei panusta enam senine suur maksja Ühendkuningriik. „Eestile on oluline tugev, stabiilne ja tulevikku vaatav Euroopa Liit, mis soovib inimeste elujärge parandada. See tähendab, et me soovime rohkem, mitte vähem Euroopat ning oleme valmis sellesse ka ise panustama,“ ütles Ratas.