DELFI FOTOD | Peaminister Jüri Ratas arutas Eesti juurtega Austria riigipea Alexander Van Der Belleniga euroliidu olukorda

Täna kohtus peaminister Jüri Ratas Austria president Alexander Van der Belleniga, kes saabus eile koos abikaasa Doris Schmidaueriga Eestisse ametlikule visiidile.

Ratas arutas Belleniga Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kogemust ning päevakajalisi Euroopa Liidu teemasid.

„Eesti, Bulgaaria ja Austria ühine eesistumiskolmik on meie töiseid suhteid lähedasemaks muutnud. Me mõlemad soovime tugevat Euroopat, kus inimestel on töö ja turvatunne. Paremini ühendatud Euroopat, kus majandus kasvab ning rohkem tähelepanu saab innovatsioon ja teadus. Mõlemale riigile on olulised ka naabruspoliitika ja Lääne-Balkan,“ märkis Ratas.

Austria kuulub koos Eesti ja praeguse Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Bulgaariaga eesistumiskolmikusse, kes lepivad kokku teemades, millele nad 18 kuu jooksul rohkem keskenduvad. Kõik kolm eesistujad on lubanud pühenduda digitaalse ühtse turu loomisele, Euroopa Liidu laienemisele ja naabruspiirkonna tugevdamisele ning julgeolekule.