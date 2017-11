DELFI FOTOD | Pärast aastatepikkust renoveerimist taasavati Narva-2 ja Ivangorodi piiripunktid

Täna avas siseminister Andres Anvelt jalakäijatele Narva-2 ja Ivangorodi (Parussinka) piiripunkti, mis suleti renoveerimistöödeks 2015. aastal.

Siseminister Andres Anvelt väljendas heameelt, et pärast aastatepikkust ehitustööd on lõpuks piiripunktid valmis ning võib avada piiriliikluse. „Eesti ja Venemaa piiripunktide ning riike ühendava silla renoveerimine võimaldab teenindada paremini kohalikke elanikke ja teostada kaasaegsetes tingimustes piirikontrolli. Narva-2 ja Ivangorodi piiripunkte kasutas enne sulgemist igapäevaseks piiriületuseks enam kui 800 inimest päevas, kes on pidanud üle kahe aasta kasutama piiriületuseks oluliselt pikemat teekonda üle Sõpruse silla,“ märkis siseminister.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi selgitas, et Narva-2 piiripunkt on Euroopa Liitu saabujatele väärikas värav. „Narva-2 piiripunkti avamine ei avalda mõju üksnes inimestele, kes saavad nüüd varasemast kiiremini ja mugavamalt piiri ületada. Kaasaegne töökeskkond, videovalvesüsteemid ja targad lahendused aitavad piirivalvuritel teha oma tööd hea emotsiooniga, takistada riigi julgeolekut ohustavate inimeste jõudmist Eestisse ja seeläbi tõsta piiriturvalisust,“ sõnas Püvi.

Piiripunkti avamisel osalesid lisaks Anveltile ja Püvile ka Venemaa Föderatsiooni transpordiministeeriumi aseminister ning Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige Tanel Tiits.

Peamiselt Venemaa, kuid samuti ka Eesti jalakäijate piiriületuspunkt vajasid kaasajastamist ning piiripunktide vahel olev sild oli ohtlikult amortiseerunud. Renoveerimise käigus paigaldati Narva-2 piiripunkti videoturvasüsteem, uuendati terminal ning loodi tingimused puuetega inimestele piiriületuseks. Põhjalikult renoveeriti jalakäijate sild, ehitati sillale galerii ja paigaldati piiripunkti esisele väljakule uus teekate. Venemaa Föderatsiooni poolel asuv Ivangorodi jalakäijate piiripunkt lammutati ja asemele ehitati täiesti uus piirikontrolli terminal. Samuti loodi piiripunkti kompleksne turvasüsteem, ehitati välja välised insenerivõrgud ning kindlustati kaldapealne.

Narva-2 piiripunkti ja silla renoveerimistööd said valmis juba 2015. aasta detsembris, kuid jäi seejärel piiriületusteks suletuks seoses suuremahuliste ehitustöödega Venemaa Föderatsiooni poolel asuvas piiripunktis.

Narva-2 piiripunkt on ettenähtud ainult reisijate liikumiseks. Deklareerimisele kuuluva kaubaga piiriületus toimub jätkuvalt ainult Narva-1 kaudu. Narva-2 piiripunkt on talveajal avatud kell 7.00-19.00 ning suveajal kell 8.00-19.00.

Narva-1 (maanteepiiripunkt) ja Narva-2 (jalakäijate sild) rekonstrueeriti aastatel 2015-2016 Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 ning riigieelarvelistest vahenditest. Kokku kulus mõlema piiripunkti renoveerimiseks üle 10 miljoni euro, millest 40 protsenti rahastati Euroopa Liidu poolt. Narva-2 piiripunkti ja jalakäijate silla renoveerimiseks kulus 957 000 eurot.