DELFI FOTOD | Paides algas täna järjekordne arvamusfestival

Ka sel aastal toimub Paides arvamusfestival. Varjualused on juba üleval ja inimesed liiguvad.

Arvamusfestival toimub Paides sel nädalavahetusel viiendat korda. Külalisi ootavad uuendused: tänavuseks motoks on „Vähem arutelusid ja vähem alasid = rohkem kaasamõtlemist ja -rääkimist!“.

Diskuteeritakse nii ühiskondlikel, provokatiivsetel kui ka näiliselt päevavalgust kartvatel teemadel. Programmi on juurde lisatud lastearutelud, kus antakse ka kasvavale generatsioonile sõna. Kui varem on külastajad pidanud programmi liiga tihedaks, siis sel korral on vähendatud nii arutelude kui ka alade arvu. Kokku on plaanis läbi viia ligi 160 arutelu, mis jagunevad 25 ala vahel. Festivalil saab diskuteerida ka vene ja inglise keeles.

Oma lavaga on arvamusfestivalil esindatud ka Ekspress Meedia väljaanded Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress ja LP.

Reede, 11. august

13–14 Näidisväitlemiseks astuvad laval üles Heiki Viisimaa ja Triinu Jõgi, kes väitlevad alkoholi aktsiisi teemal. Kommentaatorina võtab sõna SpeakSmart arendusjuht, koolitaja ja moderaator Margo Loor.

15–16.30 Tuline Tallinna linnapeakandidaatide debatt Krister Parise juhtimisel. Kohal on Raivo Aeg, Martin Helme, Kristen Michal, Rainer Vakra, Mart Luik ja Erik Vest.

18–19 "Mehed ei nuta" erisaade. Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson lahkavad Eesti ühiskonna hetkel kõige põletavamaid teemasid.

Laupäev, 12. august

10.30–11.30 Kas koolides peaks saiakesed ära keelama? Kohvihommik koos Martin Hansoni ja Ott Kiivikasega. Tasuta kohv, värsked ajalehed ja põnev arutelu tervisliku toitumise teemal.

14–15 Russofoobia Eesti ühiskonnas. Lauri Tankleri juhtimisel arutlevad Erik-Niiles Kross ja Mart Luik.

16–17.30 Ajakirjanikud vastavad ebamugavatele küsimustele. Urmo Soonvaldilt, Sulev Vedlerilt ja Tuuli Jõesaarelt küsib teravaid küsimusi Marko Reikop.

Ekspress Meedia lavast teeb Delfi TV ka otseülekande.