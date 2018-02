DELFI FOTOD | Päev enne presidendi vastuvõttu käib ERM-is veel tihe töö

Ööpäeva pärast on Eesti Rahva Muuseumis juba täies hoos presidendi vastuvõtt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Täna käivad muuseumis ja selle lähiümbruses veel tihedad ettevalmistused.

Ettevalmistusi jäädvustamas käinud Delfi piltnik kirjeldas, et Narva maanteele on paigutatud Eesti ja Tartu lipud - neid lippe on näha linnapildiski.

ERM-i juures toimub suurele peole eelneval päeval veel tihe sagimine - saabuvad mitmed bussid, ühega neist saabusid ka muusikud, kes läksid end sisse seadma ja ilmselt ka heliproove tegema.

Fotodelt on näha ka seda, kuidas tööd ka hoone katusel käivad - sinna paigutati näiteks valgusteid, nagu ka tagumisse parklasse, kuhu eraldi lampe püstitati.

Ümberkaudsete nõlvade juures olid ka töömehed, kes puitu saagisid - nõlvade otsa on paigutatud kaubaalused. Eks näis, mis eesmärki need seal täitma hakkavad.

ERMi lähistel oli nähtud tuiamas ka rebast, kuid tema ei soovinud pildile jääda.